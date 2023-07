Ministra de la Mujer tras condena de Martín Pradenas: “Aún existe un prejuicio cultural respecto a las víctimas de delitos sexuales”

Durante la jornada del viernes 28 de julio, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 17 años de presidio mayor en su grado máximo a Martín Pradenas Dürr, luego de ser declarado culpable por siete delitos sexuales.

Bajo este contexto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien fue enfática en que desde el Ejecutivo “no se puede opinar de las decisiones de un organismo autónomo, como es el Poder judicial”, abordó en exclusiva conversación con radio ADN, el caso relacionando la condena con situaciones generalizadas de delitos sexuales en el país, explicando el rol del ministerio de la Mujer en el acompañamiento de víctimas, denuncias, información y diversas aristas de salud.

“Ayer escuchábamos al papá de Antonia explicar su sentir respecto a los años que fue condenado. 17, versus 40 que pedía la Fiscalía, antes de sumarle lo que se la va a abonar, de haber estado en prisión preventiva, que de cierta manera se descuentan. Me llama la atención, que habiendo subido el número de delitos acreditados, a siete, se haya disminuido” comenzó explicando Orellana.

“Fueron los siete delitos acreditados, quiere decir que aquello que se intentó instalar desde la defensa del acusado, no fue tal. Fue una campaña de mentiras, que tenía que ver más con el carrete, que había una orquestación antifeminista en su contra, fue desestimado” añadió.

Asimismo, la ministra se refirió a la pena del culpable. “Por lo tanto, otra cuestión que yo creo que hay que observar de la pena, es que va a ser cumplida en Prisión, es decir y lamentablemente y y esto lo digo con con harto conocimiento de causa, es un punto llamativo el que se cumpla en prisión, porque nos hemos acostumbrado lamentablemente a ver que los agresores sexuales cumplen condenan libertad”.

“Ayer escuchaba las palabras de Alejandro Ibarra, que decía que más allá de las de los años él estaba tranquilo de haber hecho todo lo que había podido, de haber contribuido también al debate público porque no olvidemos que hace unos meses promulgamos la ley Antonia, que precisamente apunta lo que señala que tiene que ver con los derechos de las víctimas con sus garantías procesales, y de que se acreditaron todos los delitos, yo creo que esos son puntos a destacar, hay otras cuestiones que tienen que ver ya más bien con la valoración de la pena es lo que no nos corresponde entrar como Ejecutivo”.

Ministra Orellana y palabras de madre de Antonia: “Tenemos una balanza que está inclinada en contra de las víctimas”

“Quiero destacar el punto de las palabras de la madre de Antonia que yo creo que representa a muchas de las familias de víctimas de delitos sexuales. Lamentablemente existe un manto de duda aún, un prejuicio cultural respecto a las víctimas de delitos sexuales que nos enfrentan no solamente mujeres, también niños y niñas, por eso para nosotras es tan importante la perspectiva de género, porque no no ocurre tal como se señala que la perspectiva de género lo que viene es a desbalancear esta balanza, que debiera ser la objetividad en la justicia, por el contrario lo que viene es a balancear, porque precisamente lo que tenemos es una balanza que está inclinada en contra de las víctimas, ¿por qué? Porque todavía hoy en el 2023 tenemos la situación de que las mujeres sienten que al denunciar son ellas las que tienen que probar que son inocentes de la agresión que sufrieron” explicó la autoridad.

“Es importante confiar en el relato de las mujeres, no para emitir una condena, a priori, eso no tiene nada que ver, sino el hecho mismo de recibir la denuncia de hacer el protocolo correspondiente, y un segundo punto a propósito de además de lo que complementa la Ley Antonia, es cómo vamos modificando las formas de acoger a las víctimas” añadió.

Atención caso de violencia

Con respecto a lo anterior, la líder de la cartera de la Mujer habló sobre una medida que se adopto junto al ministerio de Salud, en el que se instauró un protocolo de atención en caso de violencia.

“El año pasado junto a la ministra Ximena Aguilera incorporamos la atención en caso de violencia, sexual dentro de las garantías explícitas de salud. En toda la red de salud la primera atención luego de una agresión sexual, y para eso no es necesario llegar con una orden judicial, es garantía explícita, es decir, es gratuita en el sistema de salud. Involucra una primera dosis de profilaxis, eso quiere decir prevenir infecciones de transmisión sexual, la entrega de anticoncepción de emergencia en fácil pastillalidad después, y también la programación de tres sesiones de primera contención, es decir de primeros auxilios psicológico”.

Campaña “La Familia Miranda”: dirigida a la comunidad y con foco en la atención del acoso callejero

Durante su conversación con ADN, la autoridad se refirió a la campaña lanzada desde el ministerio de la Mujer junto al ministerio de Transporte, la cual busca concientizar y entregar herramientas de acción ante el acoso callejero.

“Es una campaña que estuvimos trabajando harto para llegar a un tono que fuera convocante. Lo que hace, es invitar, a partir de un dicho muy chileno que es el de la familia Miranda, tratando de cambiar también el sentido común respecto a estar atento, más que copuchento, es estar atento al entorno que nos rodea” dijo.

“Las cifras son de hora respecto al acoso en el transporte es una experiencia que lamentablemente las mujeres viven transversalmente la edad. Hay quienes piensan que le ocurre solo a las mujeres en una edad joven o adulta, pero la verdad es que las adultas mayores también la sufren y las niñas sobre todo. Desde muy temprana, edad las niñas empiezan a recibir acoso sexual callejero, incluso abuso en el transporte y en la calle y eso lleva a que las mujeres vivamos con miedo y salgamos menos“.

Al ser consultada, sobre la posibilidad de incluir vagones de transporte público solo para mujeres, Orellana explicó que “cuando una va en hora punta no planifica precisamente, a qué vagón llega, y esto tiene tiene que ver también con prejuicios y con lo que se cree que son las mujeres cuando están en el espacio público“.

“Creo que vale la pena recordar la diferencia entre lo que significa hombre público y mujer público. Las mujeres que no alcanzan a llegar a ese vagón, sufren más agresiones, porque las dinámicas del transporte público no están completamente planificables. Al final las que no llegan a ese vagón, luego la terminan pasando peor, y en ese sentido quiero destacar además, que esta campaña que acabamos de lanzar no está dirigida hacia las víctimas, porque lo que tenemos es que la mayoría de las chilenas ya saben que esto está mal, lo que dispone son teléfonos para denunciar, porque no saben dónde se denuncia, y quiero recordar que son el 133 y 134 (…) en ese sentido a lo que va dirigida es a la comunidad, porque cuando tenemos una comunidad atenta, es cuando el agresor retrocede” complementó.