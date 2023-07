Padre de Antonia Barra tras sentencia de 17 años a Martín Pradenas: “No es una condena que nos satisfaga”

Este viernes, el padre de Antonia Barra, Alejandro Barra, se refirió a la nueva sentencia de 17 años de presidio mayor en su grado máximo contra Martín Pradenas por siete delitos sexuales.

Tras la sentencia, Alejandro señaló que “no es una condena que nos satisfaga, pero lo más importante es que se hicieron gestiones con los querellantes, hicimos lo que estaba a nuestro alcance“.

En detalle, Pradenas fue declarado culpable de dos violaciones y cinco abusos sexuales, entre el 2010 y 2019, por lo que la Fiscalía había solicitado un mínimo de 40 años de cárcel, lo que finalmente no fue acogido.

“No es algo que nos llene de felicidad”

En esa línea, agregó que “efectivamente, no es algo que nos llene de felicidad y nos calme un poco nuestra pena, pero así es nuestra legislación”. Y sostuvo que es fundamental que las víctimas restantes se atrevan a denunciar.

“Que esto permita que los jueces, que los fiscales, que las policías, realmente hagan un trabajo con perspectiva de género y no quede solamente en el papel. Vamos a seguir motivando a las diferentes víctimas de delitos sexuales para que se explayen y denuncien, es lo principal, denuncien“, indicó.

Asimismo, el padre de Antonia Barra aseguró que “el hecho que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más, solamente es un remedio que no nos calma totalmente, y ninguna pena, ni los cuarenta, ni los cien años que le den al imputado, al condenado, nos va a calmar la tremenda pena de haber perdido a nuestra hermosa hija”.

Finalmente, cabe mencionar que el sentenciado ya completó tres años en prisión preventiva, los cuales se descontarán de su condena de 17 años de presidio.