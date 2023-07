Rodolfo Carter y evaluación que tuvo en encuesta CEP: “Hay que tomarlo con humildad”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a la evaluación que tuvo su figura en la encuesta CEP, señalando que esto “es mucho más que un concurso de simpatía“.

Recordar que el Centro de Estudios Públicos emitió los resultados correspondientes a los meses de junio y julio de 2023. En detalle, tres alcaldes opositores lideraron el listado de los políticos con mejor evaluación: Evelyn Matthei (55%), Rodolfo Carter (48%) y Germán Codina (41%).

Ante esto, la autoridad comunal de La Florida señaló que lo relevante de los resultados “es que los chilenos nos dicen con claridad que quieren liderazgos o autoridades con mucho carácter, muy firmes”.

“¿Qué significa estar primero, segundo o tercero en la encuesta CEP? Es mucho más que un concurso de simpatía, es qué le vamos a proponer a los chilenos para recuperar el orden público y la seguridad, y para poner de pie a nuestro país en materia económica“, agregó.

En esa línea, apuntó contra La Moneda: “Los chilenos lo que quieren, después de un mal gobierno del Presidente Gabriel Boric, es que por fin van a tener un liderazgo claro y con un norte definido“.

Aspiraciones a las presidenciales

Asimismo, respecto a los resultados que sacó, Rodolfo Carter puntualizó en que “hay que tomarlo con mucha humildad, cada vez que me han preguntado si me gustaría ser presidente de Chile les he dicho que sí“.

“Pero no hay que obsesionarse, la orden del día de lo que tenemos que hacer hoy es tratar de superar todas las crisis en seguridad y de orden público. Y recién probablemente el próximo año empezar a discutir quién es la mejor persona que pueda encarnar los sueños de libertad para los chilenos”, cerró.