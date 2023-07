Robo en ministerio de Desarrollo Social: funcionarios condenan lo ocurrido y piden “no tergiversar o desinformar”

Guardias externos y protocolos de ingreso que “tiene que revisar el ministerio”. Así fue como uno de los representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Asofumi) resumieron el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde las inmediaciones del edificio de la secretaría de Estado.

Tras lamentar la situación y manifestar su “preocupación por las implicancias que ello conlleva” por las vulneraciones a las que se ven expuestos funcionarios y funcionarias, advirtieron que el ilícito podría “implicar una posible demora en la tramitación de la oferta programática”, considerando que la labor de la cartera, que está orientada a las familias más vulnerables.

Sobre el contenido de los computadores, aseguraron que “contiene información de vital importancia para el correcto uso y aplicación de beneficios” que ofrece el Mideso: “Destacamos enfáticamente, que no se trata de un ‘simple robo de computadores’, sino que de las herramientas de trabajo e información a través del las cuales, miles de chilenos y chilenas”.



A ello hicieron un llamado “a los medios de comunicación en general, a no tergiversar o desinformar”, pues la oficina del ministro Giorgio Jackson se encuentra en el sexto piso del edificio, no en el quinto. También, que el “Programa Calle”, al que también se habría sindicado como afectado por el robo, se encuentra en el tercer piso, no en el quinto.

Por lo pronto, una de las dudas que surgieron ante el hecho que marcó la jornada fue el momento en el que el secretario de Estado supo del ilícito: consultado al respecto en un punto de prensa llevado a cabo en la región del Biobío, eludió contestar. No obstante lo anterior, información de las policías apuntaban a que el ilícito se habría perpetrado en horas de la noche del jueves, entre las 21:00 y las 23:00 horas, aproximadamente.