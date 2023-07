Chile será el centro de universo: lanzan oficialmente Cumbre Mundial de Astroturismo Vicuña 2023

Este jueves, con una actividad realizada en el Centro Cultural Montecarmelo, se realizó el lanzamiento oficial de la Cumbre Mundial de Astroturismo 2023, a realizarse en Vicuña, región de Coquimbo.

En concreto, la convención de carácter internacional se llevará a cabo entre el 6 y el 9 de septiembre, principalmente en el Teatro Municipal; sin embargo, también contará con actividades en el Observatorio Astroturistico Mamalluca, el Observatorio Científico Vera Rubin, El Museo de Gabriela Mistral, la Plaza de Armas de Vicuña, y el Parque Los Pimientos, entre otros.

“Los cielos más limpios del mundo”

Ciudadano ADN estuvo presente en el lanzamiento de la Cumbre Mundial de Astroturismo Vicuña 2023, y conversó con el alcalde de la comuna, Rafael Vera, el director del Observatorio Mamalluca, Cristian López, y el astrónomo y académico, José “el profe” Maza.

“El 2021 tomamos la gran decisión producto de una encuentro de turismo en Barcelona, donde expusimos del turismo de la región y del país, y colocamos la primera semilla y dijimos que íbamos a hacer un encuentro de astroturismo y hoy los estamos materializando con apoyo del mundo privado e instituciones del Estado y el mundo de la ciencia”, expuso el jefe comunal.

“Chile tiene los cielos más limpios del mundo, tenemos una riqueza incalculable, el litio y el cobre nos pueden ayudar a desarrollar la economía, pero a los cielos no le hemos dado el valor que merece”, agregó el alcalde Vera.

En esa línea, el líder comunal de Vicuña expuso que la Cumbre Mundial de Astroturismo 2023 “va a ser una ventana a la ciencia y al saber y enlazarlo con el turismo que es un activo muy importante a desarrollar”.

“Podemos hacer mucho más…”

En tanto, el profe Maza si bien señaló que es “muy bonito” que se realicen este tipo de actividades mundiales en Chile, el país se debe preparar para más. “Tenemos que hacer cosas con ganas porque se puede y podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo”, dijo.

“Hay que fomentar en los niños y niños, hay que motivarlos. Cuando uno es niño hay que enseñarles, hay que motivarlos para que sigan adelante”, expuso el astrónomo.

En la misma, el profe Maza sostuvo: “Lo que me gusta de esta cumbre que llevará mucha gente a Vicuña, es que sirva para potenciar a la gente de Vicuña. Si nos convertimos en la capital del astroturismo en Chile, no me sirve de nada, yo quiero que los niños y niñas se emocionen con esto”.

“Un desafío”

Finalmente, el director del Observatorio Mamalluca, Cristian López afirmó que desde el organismo están “supercontentos y entusiasmados” con esta Cumbre Mundial de Astroturismo 2023, aunque recalcó que ha sido un reto.

“Ha sido un desafío importante prepararnos para la llegada de tantos científicos y expertos de la astronomía y Mamalluca no se va a quedar atrás, vamos a ser mejoras y queremos mejorar la experiencia del turista”, dijo el científico.

“Queremos aprovechar la instancia para quedar con un legado para los niños y niñas de Vicuña”, cerró López.