Presidente Boric responde a Lula tras dichos sobre Rusia: “No me siento ofendido”

En su llegada en tren a París, Francia, este miércoles, el Presidente Gabriel Boric respondió a su par de Brasil, Lula da Silva, quien calificó al Mandatario de joven e inexperto por su “prisa” en buscar condenar la invasión de Rusia a Ucrania.

En concreto, en su discurso en la cumbre entre la Celac y la UE, el Jefe de Estado dijo: “Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania”.

Tras estas palabras del Presidente Boric, en una rueda de prensa en Bruselas, Lula da Silva se refirió a los dichos de su par chileno y expuso: “Posiblemente, la falta de costumbre de participar de estas reuniones hace que un joven sea más sediento, más apresurado“.

La respuesta

Bajo ese contexto, el líder de Gobierno nacional respondió al mandatario de Brasil y expuso: “Tengo un respeto infinito y mucho cariño por Lula, pero si me preguntan, quiero que termine la guerra y hay que ser muy claro que esta es una guerra de agresión impresentable, independiente de las posiciones que uno puede tener de las presidencias temporales de uno u otro país”.

“Lo importante es que seamos capaces de defender el derecho internacional a toda costa, no olvidemos que mañana podríamos ser nosotros, por tanto, ninguna potencia puede pasar por encima del derecho y realizando una masacre que estamos viendo”, agregó el Jefe de Estado.

Respecto a los dichos de Lula, el Presidente Boric afirmó que no le cabe “duda que ambos estamos por la paz” y recalcó no sentirse insultado por los dichos de su par brasileño.

“No me siento ofendido, me siento muy tranquilo, las veces que conversé con (Lula), tengo la mejor impresión, somos de la misma familia política y hoy podemos tener matices en esto, pero la posición de Chile es de principios respecto a la importancia del derecho internacional y hay que ser categóricos y no dejar ningún espacio para la duda”, cerró.