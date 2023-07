La Comunidad Palestina de Chile se refirió a la extraña deportación de una adolescente chilena desde el aeropuerto de Tel Aviv en Israel.

Según denunciaron, la joven de 17 años, Antonia Ríos Gidi, fue deportada por Israel, tras manifestar su intención de participar de un campamento de verano “Ramallah Friends School”, dependiente de la organización Friends Union Meeting con base en Estados Unidos, en la ciudad palestina de Ramala.

Ríos manifestó que al arribar al Aeropuerto Internacional Ben Gurión en Lod, le quitaron su pasaporte sin ninguna explicación: “No me decían nada. Hasta ahora no tengo mayor información de por qué fui deportada“.

“Yo debo tomar remedios todos los días, esos remedios están en mi maleta, no he tenido acceso a la maleta”, denunció la joven en un video.

Comunidad Palestina por deportación

Al tomar conocimiento, la Comunidad Palestina señaló en un comunicado que “rechazamos de forma enérgica, el brutal control de fronteras por parte de Israel, la potencia ocupante, que impide el desplazamiento hacia el Estado de Palestina, reconocido como tal por Chile, y que en esta ocasión afectó a la menor de edad, Antonia Ríos Gidi, quien fue extensamente interrogada y posteriormente deportada”.

“Además, se le denegó el acceso a sus medicamentos, parte de su tratamiento, tras sufrir inconvenientes de salud, además de ser blanco de intensos interrogatorios, siendo informada que en primera instancia iba a ser trasladada a un centro de detención, además de ser tratada de manera vejatoria por las autoridades israelíes”, denunciaron.

En conversación con La Tercera, la embajada israelí en Santiago señaló que “Israel facilita cada año a decenas de chilenos de origen palestino viajar a Israel y a la Autoridad Palestina. La gran mayoría no tiene problema alguno en la entrada o salida. Israel, como cualquier otro país, regula la entrada de extranjeros a su territorio. En este caso en particular, aún no nos ha llegado la información, pero estamos averiguando”.