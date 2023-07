Guido Girardi recurre a la Corte Suprema en contra de empresa internacional que recolecta neurodatos para “leer las mentes”

El exsenador Guido Girardi recurrió a la Corte Suprema para acusar que la empresa estadounidense Emotiv vulnera dos artículos de la Ley 19.628 —sobre protección de la vida privada—, con el fin de evitar que lea la mente de los usuarios mediante la recolección de neurodatos.

Todo comenzó cuando, en abril de 2022, el exparlamentario presentó un recurso de protección en contra de la empresa ante la Corte de Apelaciones. Esto por vender un dispositivo que monitorea la actividad cerebral y evalúa el estado mental de las personas, llamado Emotiv Insight, según consignó CNN.

En ese momento, Girardi acusó que el dispositivo “priva, perturba y/o amenaza el legítimo ejercicio de varias garantías fundamentales”. Y agregó: “Compré ese aparato, pero no consentí a que ellos capturaran mis datos, se apropiaran de ellos y no sé dónde están, no sé cuál es el uso que les están dando”.

Pero la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección señalando que por parte de Emotiv no hay una acción ilícita. Asimismo, decretó que la empresa debe eliminar la información cerebral del exsenador y cambiar sus políticas de protección de datos personales y cerebrales en nuestro país.

Corte Suprema

Ante esto, Guido Girardi recurrió al máximo tribunal para que “cuando se desarrolle eso, se haga con el consentimiento de las personas y no violando su autonomía y libertad”. Y acusó que Emotiv vulnera los artículos 11 y 13 de la Ley 19.628.

“El recurso que presentamos tiene que ver con la ley de neuroderechos. En el mundo que viene su principal disputa va a ser por los datos, y los datos se extraen de los cerebros. Por lo tanto, el campo de batalla del futuro son los cerebros, esos son los pozos petroleros de donde se van a extraer los datos”, puntualizó el exsenador.