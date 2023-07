Desde el martes 11 de julio que 390 personas se encuentran varadas en el paso fronterizo Los Libertadores, en la zona cordillerana de la región de Valparaíso. El delegado presidencial de Los Andes y San Felipe, Cristian Aravena Reyes, confirmó:

“Efectivamente, existía una alta expectativa por el ingreso de particulares y buses, ya que solamente se había autorizado el ingreso de camiones”.

“El día de ayer existieron muchos más buses de los que pasan normalmente y se definió, por la seguridad de las personas, dejar a resguardo dentro del Complejo Los Libertadores algunos buses con sus pasajeros, quienes cuentan con comida y abrigo”, explicó después. Y a renglón seguido, añadió:

“La decisión fue en función de que las personas estuvieran seguras, ya que la ruta que incansablemente vialidad ha trabajado, no estaba en condiciones de ser utilizada. No existen personas atrapadas en la nieve, sino que solamente buses en resguardo en el complejo Los Libertadores”.

Testimonios

Son ocho los buses los que se encuentran resguardados en el paso fronterizo, a raíz de los más de 60 centímetros de nieve que se acumula en la alta cordillera. Romina es una de las personas que allí se encuentran. Comentó a los micrófonos de ADN:

“Estamos varados, ahora hace un ratito nos fueron dando desayuno en el edificio de ellos. Pero bueno, pasamos la noche y todo, en las micros, y la verdad es que no tenemos información oficial de nada. Hace muchísimo frío. Si bien no está demás decirlo, muchísimo frío, por ahora no sabemos si nos van a dejar bajar o no”.

Hace algunos días, desde el Paso Los Libertadores anunciaron un plan de tránsito diferenciado, que establecía límites de ingreso y egreso del país, priorizando el traslado de camiones de carga.