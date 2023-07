“Sus dichos son inaceptables”: desvinculan a nutricionista que amenazó a Gonzalo de la Carrera en redes sociales

Este lunes, la Clínica Santa María anunció la desvinculación de un nutricionista, luego que el diputado Gonzalo de la Carrera lo denunciara por haberlo amenazado en redes sociales.

Todo comenzó cuando el pasado domingo 9 de julio, el parlamentario recurrió a su cuenta de Twitter para acusar a un trabajador de la salud de dicho recinto asistencial de amenazarlo de muerte.

“Este personaje no puede seguir trabajando en @cl_santamaria . Al parecer trabaja en el piso 3. Es un peligro para los pacientes”, escribió el diputado, palabras que acompañan un pantallazo de un tuit de la cuenta @sebolax en el cual se leía: “El d3 l4 c4rr3r4 está hospitalizado acá un like y me lo piteo ctm (SIC)”.

En esa línea, Gonzalo de la Carrera anunció que denuncia formalmente al nutricionista en cuestión.

Este personaje no puede seguir trabajando en @cl_santamaria . Al parecer trabaja en el piso 3. Es un peligro para los pacientes . pic.twitter.com/XRLlL6gXV7 — 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) July 9, 2023

La reacción de la clínica

Tras esto, a través de un comunicado, la Clínica Santa María manifestó que “condena enérgicamente el mensaje emitido en redes sociales por un profesional de la salud que —hasta ayer 9 de julio— prestaba servicios a la clínica, a través de una empresa externa”.

“Sus dichos son inaceptables, tanto por la amenaza que profiere como por vulnerar la Ley de Derechos y Deberes del Paciente (…) el primer compromiso de la Clínica es con la salud y seguridad de nuestros pacientes, por lo que presentaremos las acciones legales correspondientes”, cerraron desde el servicio asistencial privado.