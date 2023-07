Alejandro Barra acusa a diputada Gloria Naveillán de oponerse a denuncia de víctima de Martín Pradenas: parlamentaria negó acusaciones

Este sábado, Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, acusó que la diputada Gloria Naveillán de oponerse a que su sobrina denunciara a Martín Pradenas por abuso, hechos que la parlamentaria por la región de La Araucanía negó.

Todo se dio durante una entrevista del hombre a raíz del veredicto dictado el pasado viernes contra el imputado, quien fue declarado culpable de siete delitos sexuales.

“La tía”

En aquel contexto, Alejandro Barra narró que hay un caso de una víctima que publicó en las redes sociales una denuncia contra Pradenas, quien además, se comunicó con la familia de Antonia.

“Le pregunté: ¿te violó? Sí, me violó (respondió). Ella dijo que ya estaba superando, una psicóloga recién egresada, que quería denunciar, pero esta víctima, después de estar tan entusiasmada en denunciar y lo iba a hacer, y tengo antecedentes que lo iba a hacer, al día siguiente me llama el hermano y me dice, dejémoslo hasta aquí porque mi tía, mi tía, mi tía…”, relató el padre de Antonia a Meganoticias.

“La tía es la señora Gloria Naveillán. Ella no apoyó a su sobrina, o sea, yo me pregunto, esta señora Gloria Naveillán, que defiende los intereses de una parte de esta sociedad ¿esa parte de la sociedad oculta este tipo de delitos? Esa es una queja tremenda que me gustaría decírselo en la cara a esta señora”, agregó.

“Eso es verdad, no estoy inventando nada”, reafirmó Barra, para luego complementar respecto a Martín Pradenas; “Sí, hay más casos. Lo que yo creo que no van a haber más casos que se vana querellas porque esto ya está consumado, pero hay más casos”.

La respuesta de la diputada

En tanto, tras estos dichos, a través de Twitter, la diputada Gloria Naveillán negó haberse opuesto a la denuncia y culpó a los abogados de Alejandro Barra.

“Acabo de leer esto y quedo plop. Me enteré de la denuncia de mi sobrina cuando ella lo publicó en sus redes sociales. La apoyo 100% y toda la familia igual”, expuso la parlamentaria.

“Ella quería testificar, pero los abogados del papá de Antonia le dijeron que no podían sumar su testimonio, no sé por qué”, manifestó la diputada.