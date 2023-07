Trabajadores de la construcción protestan en Estación Central luego que municipalidad paralizara las obras

Un grupo de trabajadores de la construcción llevó a cabo una protesta, en horas de la mañana de este viernes, por motivo de la paralización de las obras de una de las siete torres que se encuentran en calle Conde del Maule, a la altura de calle Radal, en la comuna de Estación Central, en la región Metropolitana.

Leonardo, uno de los voceros de los trabajadores, contó a ADN que es más o menos desde septiembre pasado que la obra se paró: “El alcalde no quiere abrir las obras. Somos el 80% de chilenos que trabajamos en obras y el 20% que son extranjeros les enseñamos a trabajar. Está dejando a obreros chilenos sin trabajo. Que se ponga las pilas y abra. Si van a quebrar esto, va a dejar a la gente chilena sin trabajo, no a los dueños”.

El edificio estaba proyectado para tener 32 pisos, pero desde “la municipalidad nos dijeron que teníamos que llegar al piso 28, después al 26”. La obra gruesa está terminada, faltan las terminaciones, lo que demoraría cerca de un año más de trabajo. Pero el problema, dijo el vocero, es más grande:

“En esta calle hay cinco obras paradas. Esos son 1.500 personas sin trabajo, más las familias. Al señor (Carlos) Montes (ministro de Vivienda): que no se haga el tonto. Él sabe lo que está pasando. Si quiere construir fundaciones, nosotros se la construimos”.

Una de las inmobiliarias, de acuerdo al testimonio de los entrevistados por ADN, quebró. Y qué hablar de los propietarios: Víctor es uno de ellos. Contó que el edificio del departamento que compró en aproximadamente $50 millones “no tiene recepción final, por lo que no pueden entregar el departamento. Hay un problema municipal contra la inmobiliaria. El problema es generalizado. Hay un peloteo que indica que la inmobiliaria no cumple, pero la inmobiliaria no sabe qué cumplir”.

Víctor representa a unas 30 o 40 personas, pero estima que los afectados directamente son más de 100, incluso más de 150: muchos de ellos quienes ya pusieron a sus hijos en colegios cercanos, pensando en el cambio de casa:

“Estamos tratando de hablar con el jefe de gabinete, hemos ido a varias reuniones y nada. El problema de la municipalidad es contra la plata: dicen que tienen mucha, pero si ellos tienen problemas, eso nos impide llegar a nuestra propiedad. Nos dijeron que los proyectos eran ilegales. Si así fuera, tienen que resolverlo”.