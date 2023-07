Destaca el empadronamiento biométrico: Gobierno presenta la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería

Para asegurar una migración que sea ordenada, segura y regular, y que a su vez contribuya al desarrollo del país, el gobierno ha anunciado la puesta en marcha de la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME).

Este proceso se inició el 6 de mayo de 2022, cuando el Consejo de Política Migratoria dio su aprobación al diseño de la PNME.

Son 28 medidas en total las que contempla la nueva Política Nacional de Migraciones, las cuales se van a implementar este año para ordenar y controlar principalmente los flujos migratorios en la macrozona norte de nuestro país.

Se aumentan las multas para quienes transporten a personas en condición irregular y también se va a ampliar las causales de expulsión. Se va a incluir como causal la violencia intrafamiliar. La medida que más destaca es el empadronamiento biométrico. Se trata de un registro facial y dactilar de quienes ingresan a nuestro país, un proceso que

“Este proceso lo que nos va a permitir es que toda persona que esté en el territorio nacional haya una modalidad para que tenga una identidad reconocida por el Estado de Chile y un registro biométrico, una fotografía, una huella dactilar. Vamos a saber quiénes están en Chile”, explicó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“El empadronamiento no va a significar la regularización, pero nadie va a poder regularizarse si no está empadronado. No va a ser condición suficiente, pero sí va a ser condición necesaria”, agregó.

Empadronamiento biométrico

El proceso de empadronamiento biométrico comenzó el 15 de junio y se va a extender hasta el próximo 6 de octubre como parte de las medidas inmediatas en esta nueva política migratoria.

Al respecto habló el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Tayer, quien entregó algunos números sobre este proceso. “la cifra de personas empadronadas va a bordear las 200.000 dado el ritmo de inscripción que hoy tenemos y da esta cifra de base que son las 150.000 de la Policía de Investigación. Además, se contempla la creación de un comité encargado de materializar las expulsiones tanto administrativas como judiciales que están pendientes desde el año 2013″, aseguró.