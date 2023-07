Nuevos convenios en la mira: piden investigar millonario acuerdo de Seremi de Desarrollo Social y fundación en Antofagasta

Este lunes, la senadora Yasna Provoste denunció ante la Contraloría General de la República posibles irregularidades en la asignación de recursos desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Desarrollo Social y Familia de la región de Atacama en el marco del Programa “Noche Digna”.

De acuerdo a lo apuntado por la parlamentaria, la Seremi en cuestión, asignó 160 millones de pesos a la Fundación Visible, domiciliada en la comuna de Antofagasta, organización creada en agosto del 2021, “por una persona natural y sus dos hijas, sin presencia anterior en la región”.

Además, la senadora Provoste indicó que “esta fundación se inscribió en el Registro de Colaboradores del Estado en marzo de este año, misma fecha en que se publicaron las bases y se llamó a concurso por el programa ‘Noche Digna’ en Atacama. Según dicho registro, nunca había ejecutado programas públicos”.

“Fundación ‘familiar’ y sin experiencia”

En la misma, acompañado de una captura del Registro Civil, la congresista DC sostuvo que “la Fundación Visible no tenía una experiencia mayor a dos años con apoyos a personas en situación de calle, ya que su fecha de fundación no es superior a ese plazo. Sin infraestructura ni oficinas en Atacama, sin redes en la región”.

“A pesar de esto —continuó la senadora por Atacama— la seremi de Desarrollo Social y Familia calificó a dicha fundación con nota 5,3 y le asignó 160 millones para gestionar un albergue que ya estaba en funcionamiento desde años anteriores. Una fundación ‘familiar’ y sin experiencia”.

En base a todo lo anterior, Yasna Provoste acudió a la Contraloría, con el objetivo que el organismo realice una auditoría en la entrega de los recursos del Plan “Noche Digna” para la región de Atacama.

Asimismo, la parlamentaria anunció que presentará una denuncia y enviará todos los antecedentes al Ministerio Público, al mismo tiempo que solicita a que la Fiscalía Regional designe un fiscal con dedicación exclusiva para investigar este y otros casos de posible corrupción en la región.

Este nuevo caso se suma a las diversas indagaciones que llevan a cabo autoridades respecto a los convenios de fundaciones con las seremis de Vivienda en Antofagasta y el Maule.