Subsecretario del Interior y personas desaparecidas tras sistema frontal: “Se van a hacer todos los esfuerzos para encontrarlos”

Según el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la cifra de viviendas destruidas llegó a 1.698 por el sistema frontal, mientras 2.867 casas resultaron con daño menor, 3.686 con daño mayor, y 5.932 en evaluación.

En tanto, 19.982 personas se encuentran damnificadas, 2.275 están albergadas, 11.686 permanecen aisladas, y la cifra de desaparecidos bajó de cuatro a dos.

Respecto a este último dato se refirió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien en ADN Hoy explicó que “ayer eran cuatro (desaparecidos), pero hoy la cifra bajó a dos, porque están bajo el concepto de que no han podido ser ubicadas“.

En ese sentido, Monsalve detalló que “hay dos personas que fueron arrastradas por el río en la región del Maule, un bombero y un adulto mayor de 80 años”.

“Se había solicitado la evacuación preventiva en esa zona, pero el adulto mayor no habría querido evacuar cuando se instruyó, y cuando empeoraron las condiciones, hubo que ir a rescatarlo, que es cuando se produce esta caída al río“, agregó.

Por ello, el subsecretario enfatizó en que “se van a hacer todos los esfuerzos para encontrarlos”.

“Respecto a las otras dos personas desaparecidas, no han sido ubicadas, no se sabe de ellas. No se sabe si eventualmente están vivos o si vieron afectada su vida en esta emergencia”, sostuvo.

Ayudas a damnificados

La autoridad de Gobierno iniciará una visita a las zonas afectadas por las lluvias a contar de este miércoles, y se extenderá hasta el viernes 30 de junio.

Sobre los estragos que dejó el sistema frontal, Monsalve declaró que “la primera fase es controlar la emergencia, la cual es una fase de la que estamos saliendo”.

“Quiero destacar el trabajo realizado por los equipos en terreno. Se rescató a todas las personas que estuvieron aisladas o que tuvieron en algún momento en riesgo su vida“, añadió.

Asimismo, indicó que una “segunda fase es la conformación de un equipo de primera respuesta, y que son las cosas que hay que solucionar para ayudar a las personas en las primeras semanas”.

En ello, detalló que a las personas que perdieron sus casas se les entregará transitoriamente una vivienda de emergencia; mientras que aquellos que sufrieron daños menores, tendrán un subsidio mediante una tarjeta para la compra de materiales.

Finalmente, a las personas que tuvieron daños mayores en sus viviendas, se les entregará un subsidio “pero con asistencia técnica, porque lo que se requiere reparar necesita apoyo técnico”.

“Se va a entregar un bono de rehabilitación, para todos aquellos que perdieron sus enseres, de $1.500.000, y de $375.000 a quienes tuvieron una afectación un poco más leve”, aseveró.

“En la próxima semana esperamos estar depositando estos bonos de recuperación y rehabilitación“, proyectó Monsalve.

Seguridad

El subsecretario del Interior también se refirió a la agenda legislativa para reforzar la seguridad, luego de que se cumpliera el plazo de 75 días para aprobar el “fast track” de 31 proyectos.

“Hay un compromiso que demuestra una orientación por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, del Senado y del Gobierno en responder en el área legislativa la prioridad de los chilenos”, sostuvo.

Además, declaró que “nosotros ingresamos la semana pasada algunos proyectos, como el llamado Servicio de Carabineros, que fue rápidamente en la Comisión de Seguridad del Senado, y esperamos que sea despachado durante la próxima semana”.

“Esta iniciativa agrega 877 carabineros adicionales que se podrán sumar a través de este llamado al servicio, que tiene un costo de $18 mil millones por año”, explicó.

“También ingresamos un proyecto que obliga por ley al uso de cámaras corporales en las unidades especializadas de Carabineros”, señaló.

Pese a esto, Monsalve recordó que “el Gobierno es minoría en el Congreso, y eso hace que sacar proyectos adelante sea un enorme desafío político”.

“Hay proyectos que ya son ley, pero eso no nos deja conformes, porque hay otras iniciativas muy importantes que están en trámite”, afirmó.

Finalmente, el subsecretario dijo que “hay una agenda legislativa muy intensa en materia de seguridad. Por supuesto que al Gobierno le interesa sacarlas pronto, pero también le interesa construir acuerdos en el Congreso. Nosotros adquirimos un compromiso durante este año, y estamos trabajando para cumplirlo”.