ONG de Atacama ligada a exdirigente PS recibió fondos del GORE dirigido por un exmilitante del partido

Tras la irrupción del caso de Democracia Viva, las fundaciones que colaboran con el Estado pasaron a estar bajo juicio público. Así, han aparecido otras situaciones, como la de la Fundación Madero, que tiene como vicepresidente a un exdirigente del Partido Socialista (PS) y que ha recibido fondos del gobierno regional de Atacama, liderado por un ex PS.

Lo que fue confirmado por la misma autoridad regional, el gobernador y exmilitante socialista, Miguel Vargas Correa, en conversación con ADN. Instancia en la que también señaló que el Gobierno Regional, a raíz de la experiencia previa, decidió que para el programa “Entrenamiento Neuromotriz aplicado al Adulto Mayor” (2023) se financie a la Fundación Madero, la que tiene al expresidente regional del PS, Francisco Madero, como vicepresidente.

El 9 de noviembre del 2022, el Gobierno Regional de Atacama le entregó 206.000.000 millones de pesos a la Fundación Social y Cultural Madero. Mientras que, el 29 de noviembre de ese mismo año, 20 días después, le entregó 52.696.500 de pesos más. Esto, según información entregada a través del Portal de Transparencia.

La militancia que el gobernador regional tuvo en el PS

En la conversación que tuvo con ADN, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, confirmó que militó en el Partido Socialista hasta el 2017. Y que, tras su salida del partido, resultó electo gobernador regional como independiente.

Información acerca de Vargas Correa, que fue corroborada por Miguel Carvajal Macaya, presidente en ejercicio del Partido Socialista en la región de Atacama. “Él se fue del Partido Socialista antes de la elección a gobernador (…) Fue Seremi, director de servicio por el PS. Y fue gobernador regional por el gobierno de Michelle Bachelet dos, por el Partido Socialista“, sostuvo.

“En Bachelet 1 fue director del Servicio Nacional del Consumidor, del Sernac”, añadió después.

Estos antecedentes sobre Vargas Correa, acerca de sus trabajos previos en el Estado, y en este caso en específico, en los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet, también son públicos y están en la página web del Gobierno Regional de Atacama. “Fue director del Sernac en dos periodos no consecutivos, seremi de Economía desde 2000 a 2002 y de Gobierno entre los años 2002 al 2005“, aparece escrito en el sitio.

Vargas Correa coincidió con Francisco Madero en el PS

Durante su militancia en el Partido Socialista, Miguel Vargas Correa fue contemporáneo, y en la misma región, de Francisco Madero, vicepresidente de Fundación Madero y ex consejero regional por el PS como también expresidente regional de la colectividad en Atacama. Un exdirigente político que todavía “es militante del Partido Socialista”, según consignó Miguel Carvajal Macaya.

Además, de que el actual presidente regional del PS, también confirmó que Francisco Madero llegó a ser presidente regional del Partido Socialista en Atacama. “Hace bastante años sí (…) ¿Habrán sido unos ocho años?”, comentó Carvajal Macaya.

Sin olvidar, que también está el caso de su hija Daniela Madero, quien se ha desempeñado como periodista de la delegación presidencial regional en Atacama, y que igualmente es militante del Partido Socialista.

“Ellos eran un grupo bien alejado al mío”

Mientras que, sobre la posibilidad de que ambos se conocieran y coincidieran en el PS, el actual presidente regional de la colectividad, fue claro al señalar que “o sea, sí claramente. Para todos los encuentros del Partido Socialista asisten todos. Ampliado regionales, direcciones regionales, los mismos congresos que se realizan a nivel nacional, o sea, instancias de políticas en la que participábamos todos“.

Sin embargo, acerca de qué tipo de relación tenían o si ambos habían colaborado juntos, Miguel Carvajal Macaya no pudo atestiguar. “No que recuerde, ni que sepa (…) Hay distintos grupos dentro del mismo PS y ellos eran un grupo que era bien alejado al mío. Entonces, no sabría más sobre la relación que ellos tuvieran“, sostuvo.

La defensa del gobernador regional de Atacama

En diálogo con ADN, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, primero se refirió a su pasada militancia en el PS. Ahí señaló que empezó a ser parte formalmente del partido, desde “fines de los 90”. Y agregó: “Lo que sí tengo claro es que renuncié el año 2017“.

Y al ser consultado sobre si conoció a Francisco Madero, Vargas Correa respondió: “Por supuesto, a él y a muchos militantes del Partido Socialista. Si es imposible no conocerlos, esta es una región pequeña, aquí nos conocemos todos. Por lo tanto, lo conozco perfectamente como militante, lo conozco además como empresario“.

Tras ello, sobre Madero, a quien definió como un “destacado empresario de las comunicaciones”, el gobernador regional hizo una aclaración: “Aquí hay que separar la figura de Francisco Madero, empresario, con la Fundación Madero, que es otra cosa digamos. El vínculo nuestro con la fundación no es con Francisco Madero“.

“El vínculo nuestro con la fundación es con el hermano de Francisco Madero, Percival Madero, y él es el representante legal“, añadió.

Y después, de que al gobernador regional se le indicó de que Francisco Madero es vicepresidente de Fundación Madero, contestó: “No lo sé, probablemente. Pero el vínculo nuestro no es con Francisco Madero. Yo con Francisco Madero no tengo mucha relación desde que yo dejé el Partido Socialista“.

“Él fue consejero regional, durante un periodo, cuando yo fui intendente. Por lo tanto, ahí había obviamente un vínculo (…) Ha pasado bastante tiempo, ya seguir hablando de un ex CORE, estamos hablando de casi seis años de que dejó de ejercer“, complementó.

Habló de las dos transferencias del GORE a Fundación Madero

Acerca de las dos transferencias desde el GORE de Atacama a la Fundación Madero en noviembre del año 2022, Miguel Vargas Correa señaló: “Hay uno del 2022 que es un programa de interés y fortalecimiento deportivo regional (…) Si tú te refieres al 2022, con la Fundación tenemos dos programas”.

“Uno que se llama: ‘Región de Atacama fortalece la participación y organización de eventos deportivos y competitivos’, año 2022, por 67 millones de pesos y fracción. Y después tienes otro programa, que es un programa de interés y fortalecimiento deportivo regional, por 378 millones de pesos“, adicionó.

Cómo se aprobaron ambos programas de Fundación Madero

Minutos después, contó como fue el procedimiento para la aprobación de estos programas. “Ellos -las fundaciones- presentan una propuesta al Gobierno Regional (…) Obviamente, hay un ingreso que es un documento que va dirigido al gobernado regional y el gobernador regional lo deriva a la división que competa. Que en este caso, es la División de Desarrollo Social (…) Y una vez que la División de Desarrollo Social lo evalúa, pasa al Consejo Regional”, expuso.

“Por ejemplo, el de 300 y tanto millones, ese sí pasa al Consejo Regional porque es superior a las cinco mil unidades tributarias mensuales (…) y también fue a toma de razón de la Contraloría (…) El otro programa que es más chiquito, de 67 millones, esos programas no estamos obligados, el gobernador, a pasarlo por el Consejo Regional, ni tampoco van a toma de razón de Contraloría“, agregó.

Aseguró que llevará los programas a Contraloría

Posteriormente, el gobernador regional de Atacama anunció que “lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, todo estos programas que no pasaron a toma de razón, los vamos a llevar a la Contraloría. Y eso va a ocurrir mañana (28 de junio). Para que la Contraloría los revise en detalle“.

“Y hoy en el Consejo Regional también acordamos una auditoría completa a estos programas (…) Van a revisar en detalle, exhaustivamente cada uno de estos programas“, añadió.

Finalmente, sobre el programa “Entrenamiento Neuromotriz aplicado al Adulto Mayor”, el gobernador Miguel Vargas Correa explicó que “ese programa está aprobado por el Gobierno Regional y todavía no se ejecuta“.

ADN se intentó comunicar por varias vias con la fundación Madero; sin embargo, no contestaron las llamadas, y la hija de Francisco Madero, Daniela Madero, dijo que no iban a realizar declaraciones.

Podrían configurarse dos delitos

Para esta investigación, ADN se contactó con el abogado Rodrigo Rettig, quien tiene un postítulo en Derecho Penal (Universidad Alberto Hurtado), un diplomado de Litigación Oral en Reforma Procesal Penal y un diplomado en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas (Pontificia Universidad Católica de Chile). Esto, para saber acerca del alcance judicial que tendría lo expuesto en caso de que se comprueben las presuntas irregularidades.

Tras exponerle los antecedentes, Rettig dijo: “En los hechos descritos, en la medida que investigación lo acredite, por parte del Ministerio Público, podrían configurarse dos delitos, y eventualmente otros, los que se acreditarían a lo largo de la investigación”.

Luego, agregó: “El primero de ellos, podría ser el 240 número 1 del Código Penal, que es negociación incompatible con el funcionario público. Y, el segundo podría eventualmente ser el tráfico de influencias que está establecido en el artículo 240 bis del Código Penal”.

“Ambos están insertos dentro de los delitos que comúnmente se llaman delitos de corrupción. Los que traen aparejadas penalidades que van desde la reclusión menor en su grado a reclusión menor en su grado máximo. Esto es, de 541 días a cinco años de privación de libertad y multas asociadas“, añadió enseguida.

Ambos podrían recibir condena

En la ocasión, el abogado señaló que de comprobarse los hechos, que tanto Vargas Correa como Madero, podrían recibir condena. “Lo que pasa, es que hay una figura en derecho penal que se llama intraneus y el extraneus, que es que si una persona comete un delito de corrupción en el contexto de funcionarios públicos, quien no es funcionario público, pero se vale de uno, para cometer el delito, pasa a ser partícipe en calidad de funcionario público“, explicó.

“Como que se extiende la calidad de funcionario de público también esa persona. Entonces, en la medida, de que esa tesis pueda ser acogida en el tribunal, esa persona de la fundación también sería eventualmente condenada por algunos de esos dos tipos penales que exigen que quien lo cometa sea funcionario público”, complementó.

Finalmente, Rodrigo Rettig precisó que “puede acogerse la tesis que se extienda la calidad de funcionario público a un tercero. Pero en caso de que se acredite el delito y no se acoja esa teoría puede ser condenado por figuras residuales del delito de carácter económico. Como, por ejemplo, podría ser una estafa”.

La postura del Partido Socialista

Desde el Partido Socialista de la región de Atacama, sobre lo investigado, Miguel Carvajal Macaya comunicó que “lo primero que hay que plantear, es que si se hizo entrega de recursos, se cumplió con la normativa legal vigente. Lo segundo, es que esto no responde a una lógica de partido al fin y al cabo. Porque, quienes aparecen involucrados, no tienen hoy realmente una injerencia en las decisiones que toma el Partido Socialista”.

“Y las conversaciones que mantenemos con Miguel Vargas son en lo estrictamente político y en el desarrollo de la región. No nos involucramos en ese tema principalmente. Y lo tercero, es que me parece importante la investigación. Y que se investigue cuando existen este tipo de denuncias y que lleguen a buen puerto estas investigaciones”, adicionó.

Finalmente, el presidente regional del PS, expresó que “todos los que somos militantes del Partido Socialista, e incluso, agrego a los que ya no son militantes del Partido Socialista, lo que uno espera, es que tengan ética socialista. Y cuando aparecen este tipo de cuestionamientos, existan razones lógicas para justificar lo que se hizo. Y si no, también, que caiga todo el rigor de lo que tiene que caer en torno a la ley“.