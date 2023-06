Camioneta cae a canal de la comuna de Pudahuel: conductor sigue atrapado en el vehículo

Un accidente se registró durante esta jornada en la comuna de Pudahuel, sector poniente de la Región Metropolitana, donde una camioneta cayó a un canal.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en el sector de Laguna Sur con La Martina, donde el vehículo habría patinado en la acera, chocando contra una reja y cayendo desde una altura de casi cuatro metros.

El copiloto de la camioneta logró salir de este con lesiones leves, mientras que el conductor sigue atrapado al interior del vehículo.

Testigos que presenciaron este hecho señalaron para ADN que “al acompañante lo sacaron bien, tenía una construcción en la cabeza, estaba consciente. Llegaron los bomberos, quienes están tratando de sacar al conductor que está aprisionado en la cabina”.

“Por este canal no pasa mucha agua, si no quizá el conductor no lo habría contado. A esperar que el conductor no esté con gravedad”, agregó.

Este hecho registrado en la comuna de Pudahuel movilizó a personal de Bomberos, Carabineros y ambulancia, quienes buscan sacar de la camioneta al conductor.

En tanto, el copiloto fue trasladado hasta un recinto asistencial consciente y sin mayores problemas de salud.

El hecho provocó algunos desvíos en el tránsito en el lugar, sin embargo, el flujo vehicular ya fue normalizado.