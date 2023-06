Protesta de feriantes en Maipú deja dos carabineros lesionados y dos detenidos

Con dos funcionarios de Carabineros lesionados y dos personas detenidas terminó la protesta de un grupo de feriantes en la comuna de Maipú, ocurrida la mañana de este martes debido a la prohibición del municipio para que se instale la feria en el lugar al que estaban habituados.

De acuerdo a lo indicado por los trabajadores, la molestia surgió porque la municipalidad les está prohibiendo instalarse en calle Borgoño, lugar donde se ubican hace años los martes y viernes.

“Hemos trabajado durante 35 años en esta calle dos veces a la semana, la solución del municipio es tirarnos a un bandejón donde ya tenemos feria (…) trabajar seis días a la semana en el mismo terreno es matarnos”, explicaron a ADN dos trabajadoras que protestaron durante la mañana de este martes.

En tanto, el coronel de Carabineros, Gonzalo Urbina indicó que la prohibición se produce porque debido a los trabajos que se realizan en Avenida Rinconada, el tránsito del transporte público y particular debe ser desviado por Borgoño, por lo cual no se puede cerrar para instalar la feria, situación que se le habría informado a los feriantes los que no quedaron conformes con la solución.

“Producto de unos trabajos en Avenida Rinconada, se efectuó un desvío por calle Borgoño, donde los días martes y viernes se instala una feria, la municipalidad habría coordinado con estos trabajadores para que se instalaran en otro lugar, situación que ellos no aceptaron“, dijo el funcionario de Carabineros.

Debido a lo anterior, durante la mañana este martes “se instalaron servicios preventivos para darle seguridad a la gente y orientarlos por el desvío de buses“, indicó el coronel Gonzalo Urbina, apuntando que el conflicto surgió cuando los feriantes intentaron instalarse pese a la prohibición de hacerlo.

“Se reunieron feriantes a las 7 de la mañana que insistían en trabajar y ante la imposibilidad de instalrse, comenzaron a lanzar elementos contundentes a Carabineros y personal municipal, por lo que tenemos dos detenidos hombres adultos por lanzamiento de elementos contundentes“, señaló el coronel de Carabineros.