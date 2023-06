Excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, renuncia a su derecho a guardar silencio

El pasado jueves 22 de junio comenzó el juicio oral en contra del excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa, Anita María Pinochet.

Esto ya que ambos son acusados por el delito de lavado de activos, hechos que habrían ocurrido entre los años 2010 y 2016.

ADN pudo conversar con la exautoridad castrense, quien entregó sus argumentos para renunciar a su derecho de guardar silencio.

“Creo que es la oportunidad para hacer ver todo aquello que corresponde a la realidad de lo que ha sucedido y de lo que ha ocurrido, y no a las ficciones que se han construido sobre la base de información falsa, información tergiversada, datos tergiversados en torno a diferentes cosas desde que se inició la investigación, desde el año 2014 en adelante”, señaló.

“Eso no es soportable. Yo no voy a hablar en términos jurídicos ni nada, pero sí puedo hablar en términos humanos, y en términos estrictamente humanos, lo que se ha hecho no tan solo conmigo y mi cónyuge, con mi familia, es una crueldad“, afirmó.

“Visto en términos humanos, es una crueldad lo que se ha realizado“, reiteró el excomandante en Jefe del Ejército.

Juan Miguel Fuente-Alba se encuentra involucrado en dos procesos distintos: por una parte, en la justicia ordinaria, liderada por la Fiscalía Centro Norte, se le formalizó por el delito de lavado de activos; por otra parte, en la justicia castrense, la ministra Romy Rutherford encabeza el proceso por fraude al interior del Ejército.

Este miércoles 28 de junio continuará el juicio oral contra la pareja por el delito de lavado de activos.