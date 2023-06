Desde el hospital de Licantén, en la comuna homónima, región del Maule, el Presidente Gabriel Boric dio cuenta del estado de la zona, considerando que fue una de las más afectadas por el sistema frontal que afectó a la zona centro y sur del país.

Solo en la región del Maule, precisó el Mandatario, hay 434 personas albergadas, 5.509 personas aisladas entre Linares, Curepto, Romeral y el propio Licantén, además de tres desaparecidos. Las viviendas con daños y la gravedad de estos aún no han sido contabilizadas. Los pasos fronterizos Pehuenche y Vergara siguen cerrados, y hay más de 50 caminos afectados en toda el Maule. El Ejército retira escombros y carabineros también colabora en los trabajos requeridos por la emergencia.

“Acá llevan tres días sin luz ni agua, por lo tanto la principal emergencia es la recuperación del agua potable. Estamos trabajando intensamente: la ministra (de Obras Públicas, Jéssica López) está en Armerío, luego viene para darle máxima prioridad a aquello”, dijo el Presidente.

De esta secretaría de estados hay 96 personas en terreno, divididas en 30 cuadrillas. A ello se suman 48 máquinas en ejecución.

Los 18 hospitalizados que se encontraban en el recinto asistencial al momento del desborde del río Mataquito fueron trasladados, mientras que los dos adultos mayores con mayor compromiso fueron llevados vía aérea a centros de alta complejidad cercano, en colaboración con la Fuerza Aérea de Chile (FACh): “El Estado, cuando está organizado, con buenos profesionales, técnicos y trabajadores, funciona. Hoy se atienden de manera provisoria en el Liceo Juan Ignacio Molina”.

Por lo pronto, el Presidente aseguró que el trabajo de salud en el Liceo se complementará con atenciones en Hualañé y Curepto: “Además, dispondremos de un hospital de campaña, gestionado por Carabineros, facilitado por Rotary de Viña del Mar. En segundo lugar, vamos a instalar un módulo de emergencia para contribuir a la recuperación a la capacidad instalada para la atención de los servicios hospitalarios, el cual, esperemos, esté listo en tres meses. Estamos conversando con el Desafío Levantemos Chile y el CMPC, para poder contar con toda la colaboración, coordinarla y que esté a la brevedad funcionando”.

“Es necesario que Licantén tenga un nuevo hospital en un terreno distinto, que no sea susceptible de inundación. Por lo tanto, como solución definitiva, el diseño y ejecución de un proyecto para la reposición y relocalización de un nuevo hospital para Licantén fuera de la zona de riesgo está ya en curso. Los detalles los iremos informando a la brevedad. Desde el ministerio de Salud y la seremi de Salud del Maule estamos trabajando intensamente en aquello”, precisó la máxima autoridad. En esa línea, hacia fines de julio debería “ya estar identificado el terreno donde se construirá”.

Sobre la reactivación económica, describió: “Trabajaremos para tener apoyo desde organismos como el Fosis, Sercotec y apoyar programas como Fogape. Les he pedido a los ministros de Economía y de Agricultura que diseñen, a la brevedad, un plan de recuperación económica, tanto de la gran industria como de la pequeña”.

Finalmente, destacó cómo la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) ha traspasado fondos a los municipios afectados para que compren bombas de agua y secar las casas.

Nuestro compromiso con las familias de Licantén y todo Chile no se acaba hoy o mañana. Seguiremos trabajando con fuerza para ponernos de pie, como siempre lo hemos hecho. pic.twitter.com/g3Fz7lsKRJ — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 26, 2023

Ante las críticas de parlamentarios de oposición, que han solicitado que use 2% del presupuesto nacional para la emergencia, respondió: “Lo que se define con los equipos técnios es ver la manera más rápida de hacerlo. Hasta ahora, no han faltado recursos. Los recursos estarán disponibles, que de eso no quepa duda“.