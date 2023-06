Geóloga hace un llamado a “no relajarse, a mantener las alertas” ante las consecuencias del sistema frontal

Francisca Roldán, geóloga e investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, conversó con La Prueba de ADN sobre el escenario bajo el sistema frontal.

Las últimas horas, desde el pasado día jueves, han estado marcadas por las lluvias y sus consecuencias en diferentes lugares del país. Un punto que destacó la invitada, por la forma en que se han dado las cosas, es la “subida de la isoterma”.

“Por cada área tenemos mayor captación de aguas lluvia. Eso conlleva a que los sedimentos colapsen; se produzca una menor infiltración”, explicó.

Respecto a lo que está por venir, Roldán señaló que “según los pronósticos, tenemos una disminución evidente en las precipitaciones. Pero al parecer, tenemos otros pulsos que se nos pueden venir“.

En este sentido, hizo un llamado a “no relajarse, a mantener las alertas arriba (…) yo esperaría algo más, porque estos ríos atmosféricos tienen inestabilidades que no esperamos, que no son detectadas para los pronósticos y es mejor prevenir que lamentar”.

Lluvias en diferentes áreas

Profundizando en los efectos de la lluvia, la especialista destacó que “todos los eventos meteorológicos tienen diferencias dependiendo del área“.

“Tenemos que tener cuidado respecto a las áreas (…) nuestro territorio es bastante complejo en ese sentido. Tenemos alturas que difieren en pocos kilómetros. Por lo mismo, la lluvia difiere de ciertas áreas respecto a otras“, añadió.

Bajo la misma línea, reconoce la dificultad de poder abarcar las diferentes zonas ante un sistema frontal como este y “alertar a las personas en cuanto a este tipo de fenómenos”.

Gestión del riesgo

Otro punto a destacar es que, una vez más, se evidencian problemáticas más profundas en el marco de planificación y prevención. De manera concreta, Francisca Roldán llamó a la precaución en sectores propensos a sufrir con los cauces de ríos en zonas montañosas y que se ven afectados de mayor manera por los aluviones.

“El problema está en que las viviendas, usualmente, se ubican en la zona de impacto de estos tipos de procesos. Pro lo tanto, requiere medidas de evacuación y prevención adecuadas”, consignó.

“El tema de la gestión del riesgo de desastre conlleva una serie de decisiones políticas; toma de decisiones”, enfatizó respecto a un problema que está por encima de lo que vemos hoy como consecuencia de un sistema frontal.