Durante las primeras horas de la mañana de este jueves 22 de junio, las autoridades de la Región Metropolitana monitorearon el estado de las piscinas decantadoras ubicadas en la precordillera, debido a la alerta por el sistema frontal que se desarrolla en la región, con lluvias con la isoterma cero por sobre los 3 mil metros, motivo por el cual el llamado fue a prevenir y evitar subir a los sectores altos si no es estrictamente necesario.

Al respecto, el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Miguel Muñoz, señaló que los habitantes de los sectores precordilleranos y cordilleranos deben estar atentos y agregó que “hay que estar muy atento, lo ideal es no subir a sectores cordilleranos, no exponerse innecesariamente. Los caminos en general están liberados excepto por rodados menores, llamamos a no subir, en San José de Maipo tenemos cortado el tránsito de San Gabriel hacia arriba, hacia el embalse El Yeso, ingresan solo los residentes”.

Peligro de aluviones

La autoridad en tanto apuntó que dado el escenario del sistema frontal, y mientras se espera que siga lloviendo, las personas deben estar atentas a cualquier orden de posibles evacuaciones en algunos sectores de la región.

“Siempre hay peligro de aluviones cuando hay un escenario con isoterma alta y gran cantidad de agua, hay que estar atentos a lo que digan las autoidades ante cualquier situación que pueda desencadenar una evacuación masiva, por ejemplo“, dijo el director regional de Senapred.

Por su parte, el seremi Metropolitano de Obras Públicas, Robinson Valdebenito, indicó que las piscinas decantadoras de la Quebrada de Macul se encuentran funcionando sin problemas durante el sistema frontal y que “están limpias”.

“Las quebradas, las piscinas decantadoras están limpias, hicimos un plan de mantención. A nivel de región tenemos equipos de emergencia tanto de vialidad como de la dirección de Obras Públicas en todas las provincias de Santiago, en especial en el Cajón del Maipo donde ya tuvimos rodados menores y actualmente tenemos equipos, tenemos habilitados 80 puntos en la capital, 40 de ellos solo en la zona alta del Cajón del Maipo”, puntualizó.