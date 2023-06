Presidente Boric asegura que Comisión para la Paz se realizó “dejando atrás nuestras diferencias”

La tarde de este miércoles, en el marco de la instalación de la Comisión de la Paz y el Entendimiento, el Presidente Gabriel Boric destacó que la instancia se realizó con “una visión de Estado” y “dejando atrás nuestras diferencias“.

“Sepan quevan a contar con todo el apoyo del Estado, porque esta es una comisión de alto nivel (…) Muchas veces estamos en la rencilla política cotidiana, pero hoy día nos juntamos con una visión de Estado, de largo aliento, poniendo por delante el bien común por sobre nuestras diferencias“, manifestó el Mandatario.

Asimismo, la senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, señaló que espera que la instancia “termine un proceso que lleva muchísimos años de conflicto y que no necesariamente tiene que ver sólo con tierras, pero este es un aspecto que hay que cerrar y terminar”, porque “el Gobierno anterior no logró hacerlo y nosotros tenemos la misión de concretar”.

“Lo encuentro difícil”

“Lo encuentro difícil, creo que es probable que las 10 Organizaciones de Resistencia Territorial no estén de acuerdo con esto. Que las declaraciones respecto a esta unidad que se forma hoy día ellos la rechacen, porque no están de acuerdo con ningún tipo de diálogo, no reconocen el Estado de Chile”, agregó.

En esa línea, el diputado por La Araucanía, Germán Becker (RN), sostuvo que con la Comisión “va a quedar en evidencia que los pueblos originarios no son el problema relacionado con el conflicto, sino que son un grupo de delincuentes que van a hacer muy difícil que este tipo de actividades vayan a terminar por dejar de hacer actos terroristas”.

“Esa es la verdad y en ese sentido creo que es loable el esfuerzo que se está haciendo y espero que tenga los resultados, pero de verdad, estando con los pies en la tierra y viviendo en La Araucanía, creo que es muy difícil que con esto logremos la paz definitiva“, lanzó.

“Es necesario un reconocimiento”

Finalmente, el timonel de Acción Humanista, Tomás Hirsch, destacó que para solucionar parte del conflicto es necesario un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, afirmó que al ser embajador de Chile en Nueva Zelandia pudo conocer de cerca el proceso que vivió ese país para resolver los conflictos con el pueblo Maorí.

Cabe mencionar que la Comisión para la Paz y el Entendimiento tiene el objetivo de lograr la restitución de tierras ancestrales para el pueblo mapuche, de los títulos de merced y de la proposición de mecanismos con plazos establecidos para lograr la reparación.