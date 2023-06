Practicante de pedagogía que se hizo viral fue despedida: se enteró por mail

Alejandra Rodríguez, joven estudiante en práctica de la carrera de Pedagogía en Educación Física, se volvió viral tras publicar un video en TikTok para dar a conocer malos tratos de alumnos de séptimo básico de un colegio.

“Yo llevo haciendo la práctica en este colegio como desde marzo- abril y bueno, me tocaron varios cursos: kínder, que son un amor, octavo, que son un amor, sexto y quinto, un amor también y séptimo, que ahí se complicó un poco la cosa”, comenzó explicando la estudiante en conversación con Ciudadano ADN.

“Me habían dicho cuando entré al colegio, que este curso ya venía siendo un desafío desde hace años atrás, de que era complicado el curso”, agregó.

“Exploté un poco…”

Alejandra Rodríguez detalló que en durante “las clases, siempre habían niñas jugando, tirándose el pelo, arriba de otras, como a caballito, y cuando hacía la clase se reían de mí, no me escuchaban, siempre era un tema que no hacían caso, no pescaban la clase”.

Bajo ese contexto, la estudiante profundizó en los hechos que llevaron a grabar el video viralizado. “Cuando volvió la profe, porque ella estaba afuera del gimnasio, yo le dije que no podía seguir haciendo la clase, todo muy calmada, ahí encontré al reemplazante del jefe del Departamento de Educación Física y le dije que yo no podía y exploté un poco, lloré, no podía seguir haciéndole clases de séptimo y me dijo que me lo iban a cambiar”.

Tras este hecho, la joven fue despedida del establecimiento en el cual desarrollaba la práctica, hecho del cual se enteró por mail.

“El colegio jamás se comunicó conmigo, hasta el día de hoy, se contactó conmigo la universidad y me mandó un mail que tenía prohibido el acceso al colegio y la excusa fue porque se viralizó un video mío”, relató.

Visibilización de una realidad

En ese sentido, la estudiante expuso que este registro publicado en TikTok ha servido para visibilizar una realidad que viven las y los docentes de Chile.

“Hay muchos casos similares, hay mucha violencia física y verbal, entonces mi caso no es extraordinario, que no es justificación de que haya maltrato”, expuso.

“Gracias a que se hizo tan viral, se han dado a conocer casos de profesores y profesoras que lo han pasado muy mal y es una realizada que está pasando y ojalá exista un cambio gracias a esto”, cerró Alejandra Rodríguez.