Carruaje oficial: pareja de recién casados usa Metro de Santiago para llegar a su fiesta de matrimonio

Una pareja de recién casados decidió tomar el Metro de Santiago para trasladarse a su fiesta de matrimonio la jornada del sábado. Esto, a modo de ahorro, debido a que Pamela Veloz y Jorge Valenzuela tienen el objetivo de ampliar su cocina.

Tras celebrar su matrimonio en una iglesia en Las Condes, la pareja tomó la decisión de usar el transporte público para llegar a la fiesta junto a sus 30 invitados. “Les avisamos que a todos que tenían que tener su Bip! cargada”, aseguró la novia en conversación con Las Últimas Noticias.

“En vez de recibir regalos queríamos (dinero para) ampliar la cocina. Entonces una amiga me dijo: Te pago el auto que los lleve. Le comenté a Jorge, que es como súper austero y él dijo no, qué derroche, vámonos en Metro”, detalló Veloz.

“Él me decía que era como un escape romántico entre los dos, para iniciar nuestro matrimonio con una aventura juntos”, dijo. En esa línea, agregó que “todo el mundo me decía, pero cómo te vas a ir en Metro. ¿Y por qué no? Cuando he viajado he visto a los novios en Nueva York o en Italia sacándose fotos en la calle, es como divertido”.

¡Amor en el Metro!

Por su parte, el personal de Metro de Santiago celebró a la pareja, con palabras para los esposos en el altavoz de servicio y un set de tazas. Los invitados y el matrimonio se bajaron en Escuela Militar, donde está el restaurante “La Provincia”, donde celebraron su fiesta.

“Cuando supimos que Pamela y Jorge querían que Metro fuera su carruaje oficial para viajar desde donde se realizó su ceremonia religiosa en Los Dominicos, hasta el lugar donde tendrán su fiesta, en Escuela Militar, nos contactamos con ellos para que nos contaran su historia de amor y ofrecer nuestro apoyo para hacer de este viaje un momento tranquilo y especial”, agregaron.

Asimismo, Metro publicó imagenes de los novios en sus redes sociales. En el post manifestaron: ¡Amor en el Metro! Esta encantadora pareja de recién casados nos ha sorprendido con su originalidad y espíritu aventurero. En lugar de seguir el camino tradicional y abordar un auto, ¡decidieron viajar en Metro hasta su gran fiesta nupcial!.