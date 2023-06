Deudores habitacionales realizan protesta afuera de la casa de Presidente Boric

La tarde de este jueves, un grupo de deudores habitacionales pertenecientes a Andha Chile Quilicura realizó una protesta a una cuadra de la casa del Presidente Gabriel Boric, en la Región Metropolitana.

Según información recabada por ADN, al rededor de 40 pobladores llegaron hasta la vivienda del Mandatario ubicada en barrio Yungay. Con el objetivo de manifestar sus problemáticas respecto a las deudas por atraso en el pago de dividendos.

Al respecto, la representante de Andha Chile Quilicura Fabiola Riquelme reveló que el Presidente Boric les aseguró su apoyo, sin embargo, aún no ha hecho nada al respecto.

“Nosotros somos deudores habitacionales que llevamos mucho rato presentando la problemática. Nosotros somos deudores, porque nos han cobrado por atrasarnos en los dividendos. Nos han cobrado 7, 8 hasta 20 años. Eso es una usura bancaria“, manifestó.

“No nos ha prestado apoyo”

Asimismo, Riquelme aseguró que “hemos venido varias veces a hablar con el Presidente, pero no nos ha prestado su apoyo. Nos ha dicho que efectivamente nos va a apoyar con la causa, pero aún no ha hecho la cita con el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ha pasado mucho tiempo y no pasa nada“.

“Ahora está el problema que uno de los vecinos se está yendo a remate. Le están rematando sus viviendas y la verdad, es que lo vecinos están desesperados. Hemos pasado una pandemia, hoy en día el alza y ahora se nos suma el remate de las viviendas. Nosotros le pedimos a autoridades que se hagan cargo“, concluyó la representante del gremio.

Por otro lado, el capitán Claudio Valenzuela, comandante del Escuadrón del Domicilio del Presidente de la República, señaló que debido a los protocolos de seguridad, tuvieron que realizar cortes y cierres afuera de la casa del jefe de Estado.

“En horas de la tarde, cerca de 40 pobladores de la Agrupación Andha Chile Quilicura se acercaron al sector del domicilio del Presidente de la República. Por lo cual, dentro de los protocolos de seguridad que tenemos establecida realizamos los respectivos cortes y cierres“, indicó.

Pese a esto, el funcionario concluyó que “no se registraron alteraciones al orden público, ni tampoco desórdenes asociados a esta manifestación, que se desarrolló en índole pacífico. Los pobladores accedieron al diálogo y nos comentaron cuáles eran sus peticiones”.