Pobladores de La Bandera y La Pincoya se encadenan al Minvu: denuncian fracaso del Plan de Emergencia Habitacional

La mañana de este martes, pobladores de La Bandera y La Pincoya se encadenaron a las puertas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el centro de Santiago, con el fin de denunciar el “fracaso del Plan de Emergencia Habitacional” del Gobierno.

En concreto, si bien la manifestación inició en la Alameda con Arturo Prat, las personas parte de esta protesta caminaron en una marcha, hasta llegar a Serrano donde se ubican las oficinas de la cartera mencionada.

Movimiento Solidario Vida Digna

En concreto, las y los pobladoras de La Bandera y La Pincoya se movilizaron para denunciar, a un año del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, el fracaso del Plan de Emergencia Habitacional, afirmando que el Ejecutivo no ha tenido la capacidad de agilizar la entrega de viviendas, adquisición de suelo y ejecución de proyectos, “encareciendo la vida de quienes deben seguir pagando arriendo o viviendo de allegadas”.

Así lo explicó a ADN el vocero del Movimiento Solidario Vida Digna, Simón González, quien detalló que la agrupación representa a cerca de 700 familias.

“No hemos tenido reuniones con el ministro, ni con la directora del Serviu, porque evitan tener reuniones con nosotros, porque ellos sí han tenido reuniones con otro movimientos que han apoyado al Gobierno, y nosotros como no nos subimos al carro de apoyar gobiernos de derecha ni de izquierda, porque somos críticos de todos, ha nosotros nos han hecho, como se dice popularmente, la L”, expuso el portavoz.

“Sin vivienda no hay seguridad”

En ese sentido, Simón González manifestó respecto al “fracaso del Plan de Emergencia Habitacional”, que este “tiene un 40% de retraso en general y en particular, el incumplimiento de compromisos con nuestro proyecto en La Bandera y Huechuraba”.

“Nuestros queremos decir que sin vivienda no hay seguridad, no puede ser que en la televisión y las autoridades se preocupen por un problema que siempre ha existido y que hoy tiene harto impacto, pero el estallido social no fue por la delincuencia, ni por la seguridad, fue por el empobrecimiento de las personas”, complementó el vocero.