¿Se dará? Metro de Santiago “desafía” a fanáticas de BTS en el marco de su décimo aniversario

Un 13 de junio, pero de 2013, siete chicos surcoreanos formaron BTS, una agrupación musical sin saber el enorme éxito a nivel mundial que generarían.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, debutaron en el mundo de la música con el EP 2 Cool 4 Skool, abriendo la puerta al mundo del K-Pop, género que posee millones de seguidores.

Por ello, las ARMY, fanáticas de BTS reconocidas a nivel mundial, celebran la primera década de la agrupación, y en ese contexto, el Metro de Santiago las desafió.

A través de las redes sociales, las seguidoras de los surcoreanos emplazaron al servicio de transporte subterráneo a que les dedicara un saludo a la banda, sin saber que su petición sería escuchada.

“¿Y si Metro de Santiago se suma a los saludos a BTS por sus 10 años de carrera?”, señalaron.

Sin embargo, desde el Metro de Santiago accedieron a poner un mensaje en honor de BTS, siempre y cuando lograran algunos hitos, como aumentar sus seguidores en redes sociales.

“¿Hagamos un reto? Si logramos superar los 20k de seguidores en nuestra cuenta de TikTok, nosotros dejamos un saludito en nuestras pantallas de accesos a BTS ¿Les tinca?”, respondieron.

Aunque una de las metas es que esto debe ser logrado “antes del mediodía”. ¿Lograrán las ARMY llegar a la meta y ver reflejado su saludo en todas las estaciones del metro?.

OK, OK, OK, Stop! ✋ ¿Qué pasa @Armychilensis? ¿Llegamos o no llegamos a la meta? Recuerden debemos superar los 20k en Tik Tok https://t.co/r5V2gZs1Uh antes del mediodía para el saludito a #BTS10thAnniversary en todas nuestras pantallas de accesos. Apuraos que el tiempo corre… https://t.co/Qe8G2spyy2

