Ministra del Interior descarta que delegados presidenciales sean “comisionados” regionales: “Eso no puede funcionar”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al rechazo de todos los recursos de aclaración presentados ante la Corte Suprema por el fallo contra las Isapres, donde el máximo tribunal del país indicó que “no hay nada que aclarar“.

En conversación con ADN Hoy, la autoridad indicó que “estamos en el punto en que empezamos. Lo que siempre se dijo que era la interpretación correcta del fallo, era la interpretación correcta“.

“El fallo lo decía con todas sus letras, que se iba a aplicar a todas las personas en esta condición, ya sea si demandaron o no“, aseveró.

En esa línea, la ministra dijo que “el Gobierno tiene disposición a buscar caminos distintos, escuchar propuestas, pero no tiene disposición en que esas propuestas se basen en no cumplir el fallo, o en cumplir de tal manera que las Isapres sean inviables“.

Ministerio de Seguridad

Por otro lado, la titular de Interior abordó la discusión respecto a la creación del Ministerio de Seguridad. Al respecto, Tohá señaló que “hoy, en la comisión de Seguridad del Senado, se votarían los últimos artículos que están pendientes para despachar esto a la comisión de Hacienda, y después a la Sala”.

“Está en días críticos la creación del Ministerio de Seguridad, creo que esto es algo muy importante para que el país tenga una institucionalidad más fuerte en esta materia”, añadió.

En ello, también comentó la nueva figura del “comisionado”, quien estaría encargado de la seguridad pública regional en esta nueva cartera. “Esta idea, en la que nos jugamos la vida en el Ministerio de Seguridad, ha tenido cierta resistencia en el Senado“, explicó.

“Esto porque se tiene la idea de que el Delegado Presidencial debe ser el encargado de la seguridad, pero esta es una persona que depende del Ministerio del Interior. Entonces, ¿Cómo vas a crear un ministerio nuevo que no tenga a nadie a cargo de las cosas y que depende del ministerio de al lado? Eso no puede funcionar”, cuestionó.

“Tiene que haber una persona, que es la que represente a este Ministerio de Seguridad, a cargo en cada región de coordinar las políticas de seguridad“, aseguró la ministra.

Además, y consultada sobre por qué no se les nombra Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi), Tohá profundizó en que este “comisionado” “tendrá un rol de coordinación en materia de seguridad, por lo que debe tener un rango un poco superior. En general, los seremis son de coordinación política“.

Calles sin violencia

Asimismo, la secretaria de Estado tuvo palabras para el plan “Calle sin Violencia”, el cual ha dejado 1.623 detenidos a nivel nacional.

En ese sentido, Carolina Tohá detalló que “cuando se habla de la cantidad de personas con orden que se detuvieron, no todas las personas tienen que ir a la cárcel“.

“Cuando hay una acusación de homicidio de por medio, por ejemplo, claramente va a la cárcel, pero quienes no se presentaron a una audiencia, no necesariamente van a la cárcel”, dijo en ADN Hoy.

En esa línea, detalló que “aunque ahora no tengo los datos, del total de detenidos por presunta culpabilidad de homicidio, todos deberían haber quedado en prisión preventiva“.

No obstante, sostuvo que “no se saca nada con hacer un enorme despliegue policial u operativo, y no estar preparado ante el tribunal para tener resultados, entonces está este dispositivo de refuerzo en la persecución penal”.

“Pese a que desde 2016 tenemos un aumento en la violencia de los delitos cometidos, las instituciones no se adaptaron. Y lo que hicimos fue ponernos al día con estas, entregando recursos y más protección, por ejemplo, a las policías“, explicó.

Últimos ataques en regiones

Finalmente, la autoridad de Gobierno comentó los últimos ataques registrados en el país con explosivos, los que han afectado a torres de alta tensión.

Sobre la negativa de invocar la Ley Antiterrorista en estos casos, Tohá apuntó a que “no es que tengamos una resistencia como Ejecutivo a utilizar la Ley Antiterrorista, la Fiscalía tampoco la utiliza, pese a que la puede invocar”.

“Y no lo hace, porque es una ley que lleva al fracaso en la persecución penal, porque es casi imposible de probar el ánimo terrorista en la forma que está configurado en nuestra legislación”, aseguró.

“Por eso, el Ejecutivo se comprometió a presentar en el segundo semestre un proyecto para modificar la ley, que sea eficaz y que nos permita perseguir este tipo de delitos”, cerró la ministra.