Exministro de Salud pidió no generar “angustia” por enfermedades respiratorias: “La situación es preocupante, pero no catastrófica”

Un aumento en los virus respiratorios se registra en el país, lo cual ha generado un explosivo aumento en el uso de camas pediátricas UCI.

Según datos entregados por el Ministerio de Salud, a la fecha se registran cuatro lactantes fallecidos por estas enfermedades respiratorias, lo que, no obstante, se mantiene por debajo de otros años previos a la pandemia (15 en 2019, 12 en 2018).

Respecto al presente pandémico, se refirió el exministro de Salud y actual decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, Osvaldo Artaza, quien en conversación con ADN Hoy afirmó que si bien el tema es “preocupante, no es catastrófico“.

“Es preocupante, porque la pandemia hizo olvidarnos de estos virus y, además, los niños están como menos protegidos con una especie de “olvido” inmunológico, pero no es catastrófico“, señaló.

En esa línea, el pediatra hizo un llamado a no generar pánico. “Creo que lo peor que se puede hacer es generar angustia en la población, muchas madres me han llamado muy angustiadas, y eso no colabora en nada“, sostuvo.

“Está muy bien que se hagan críticas y sugerencias, pero creo que es malo hacer uso político de un tema de salud pública donde todos tenemos que preocuparnos y ocuparnos de cómo ayudar”, emplazó.

Por otro lado, Artaza respaldó el trabajo del personal de salud a lo largo del país. “Los equipos pediátricos del país saben, están preparados, llevamos años con campañas de invierno durísimas, así que lo primero es transmitir confianza a los padres que están muy angustiados”.

“En los hospitales, los equipos pediátricos y los de atención primaria están haciendo la pega“, aseveró.

Además, enfatizó que “todavía queda bastante tiempo, por lo que además de hacer propuestas, sugerencias y presionar para que el Ejecutivo vaya rápido, hay que recordar a las familias que ellos también deben tomar medidas preventivas“.

Propuesta de expresidente Piñera

El también exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al aumento en casos de virus sincicial en el país, y afirmó que Chile enfrenta “el brote más violento” de esta enfermedad “en la historia sanitaria de Chile”.

Al respecto, Osvaldo Artaza manifestó que “en los gobiernos anteriores, yo intentaba apoyar a los exministros Paris y Mañalich, porque la comunicación de riesgo lo hacemos todo, y si la mitad de la gente hace comunicación de pánico, esto no funciona“.

“En la comunicación de riesgo, que en el fondo es educar, hay que transmitir las medidas que apoyan, y lo peor es generar pánico o angustia innecesaria“, declaró.

También abordó la propuesta del expresidente Sebastián Piñera, quien ofreció al equipo médico que estuvo a cargo de la pandemia por covid-19, lo cual tildó de “excelente, todo lo que sea sumar es bienvenido, sobre todo la doctora Daza que es muy buena comunicadora. Eso es lo que debe hacerse ahora“.

Recomendaciones

Finalmente, el exministro durante el gobierno de Ricardo Lagos entregó recomendaciones para hacer frente a estas enfermedades respiratorias. “Como los niños están menos preparados con esta especie de “olvido” inmunitario, todos los niños, sobre todo menores de seis meses, deberían usar mascarillas“, afirmó.

“Habría que hacer un llamado también a instituciones y empresas para que puedan favorecer el teletrabajo a padres y madres con niños pequeños“, señaló.

Asimismo, llamó a los padres “con niños pequeños y que tienen que salir, que usen mascarillas, que se laven constantemente las manos constantemente, y que los niños en el colegio idealmente puedan usar mascarillas”.

“Tratar que los pequeños no salgan de la casa, menos donde haya aglomeraciones, e intentar ventilar lo posible las habitaciones”, prosiguió.

Finalmente, Artaza reiteró que para manejar adecuadamente esta crisis por enfermedades respiratorias “hay que transmitir las medidas que realmente apoyan, y lo peor es generar pánico”.