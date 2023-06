“No tuvo acceso oportuno a una cama”: Colmed sobre lactante que falleció en San Antonio

El presidente del Colegio Médico (Colmed) de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, se refirió a la lactante que falleció en el Hospital Base de San Antonio, a causa de una neumonía grave, señalando que “no tuvo acceso oportuno a una cama de UCI pediátrica”.

El timonel del Colmed apuntó a los dichos de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien en la mañana afirmó que “el caso de esta niña era muy grave y aunque hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido”.

Ante esto, según consignó Emol, De la Torre indicó que “la ministra se equivoca cuando asegura que dada la gravedad de esta paciente, aunque se hubiese trasladado, hubiese sido difícil que sobreviviera, porque ese escenario no lo vamos a conocer“.

“Esta paciente no tuvo acceso oportuno a una cama de UCI pediátrica en el momento que su cuerpo lo requería y, por lo tanto, creo que hablar de aquello solo genera más dolor“, puntualizó.

Alza de contagios por virus respiratorios

Asimismo, el presidente del Colmed confirmó que este año ha habido mayores contagios por virus respiratorios: “Nunca habíamos tenido una cantidad de contagios de esta magnitud y eso está presionando al alza, las consultas de urgencia pediátrica y la necesidad de hospitalizar niños“.

“La tecnología ayuda, los equipos humanos altamente capacitados ayudan a marcar la diferencia entre un enfermo grave que sobrevive y uno que puede fallecer. Sin embargo, si esos equipos e insumos no están disponibles, eso no ayuda o no resuelve el problema de salud de un paciente”, agregó.

Por último, recalcó que el caso de esta lactante “nos recuerda que el 93% de ocupación con una cama disponible en Arica y otra tal vez en Magallanes, no es útil para la V región, que no tiene un aeropuerto para aeroevacuar fácilmente pacientes (…) Chile tiene un déficit de camas críticas de adultos, niños y necesitamos trabajar en el mediano plazo”.