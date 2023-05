Juan Carlos Said y crisis de las isapres: “Acá parece que el único que se hace cargo es el proyecto del gobierno”

“La discusión se está centrando en un parche curita y no en la cirugía mayor. Estamos con un enfermo con una enfermedad grave y le estamos ofreciendo aspirinas. El problema de fondo es que tenemos una crisis del sistema de financiamiento que no partió con el fallo. De hecho, el fallo no se ha implementado y las isapres tienen deudas millonarias con el sistema de salud y también con los pacientes, a los que les están pidiendo créditos al postergar licencias, al dificultarle el acceso a prestaciones de salud”.

La tajante declaración es de Juan Carlos Said, médico internista, magíster en Salud Pública y voz presente en el debate del área que, la mañana de este miércoles en ADN Hoy, hizo un crudo diagnóstico y una desarrollada propuesta sobre el debate de las aseguradoras que hoy buscan salvarse, incluso aferrándose a propuestas de senadores que, dijo el propio Said, son “subterfugios”.

Luego siguió: “La crisis se ha ido incubando en los últimos 20 años producto de ineficiencias en los mismos mecanismos de pago de las isapres, con un sistema que fallaba en representar los principios de la seguridad social, en el sentido que era discriminatorio, que tenía alzas de los planes constantes, que podían llegar a ser expropiatorias”.

Pero el debate de fondo, dijo el médico, es “cómo reformamos el sistema de salud”. Y las opciones, acotó, son claras: en las comisiones que han aparecido por este tema han propuesto “mancomunar cotizaciones: es decir, avanzar hacia un fondo único de salud, estilo seguro social en Alemania, o un seguro único de salud, estilo Corea del Sur o Australia”.

Y cree Said, “ninguna de las conversaciones que tenemos ahora tienen que ver con eso; todas van orientadas a cómo se saltan el fallo o damos una aspirina para que el sistema siga funcionando uno o dos años más, cuando en la práctica es un sistema que es estructuralmente inviable”.

Hay cifras que dan contexto: el 50% de las consultas en clínicas son Fonasa, mientras que el 30% de los días cama son también del Fondo Nacional de Salud.

Así las cosas, y con tres millones de afiliados en Fonasa, “Una de las soluciones principales y más accesibles es simplemente facilitar los mecanismos de pago: no es lo mismo pedirles que lo paguen en un mes, donde la quiebra es inevitable (…) Ninguna industria puede sobrevivir a la combinación que sus ingresos se reduzcan un 20% y que al mismo tiempo se les pida pagar una deuda que equivale a 17 veces las utilidades promedio de 2012 a 2019. Es inviable. Si el plazo se extiende a cinco o 10 años, la situación es distinta”.

Así las cosas, la crisis de las isapres es “terminal”, a su juicio.

Transición

Este puje político y judicial están impulsando al país a un tránsito a “un seguro único de salud, pero ‘a la mala'”: “Fonasa sigue creciendo y convirtiéndose en un seguro más grande, lo que es bueno, pero me gustaría que se hiciera de forma más ordenada, con un seguro más moderno y efectivo”.



Así las cosas, el silencio de la Corte Suprema fue “como los grandes sabios”: “El Congreso no se ha hecho cargo con lo sucedido con el fallo del Tribunal Constitucional, de cómo el sistema se convirtió en uno basado en la litigación”.

En ese sentido, la propuesta de la senadora Ximena Rincón (Demócratas) es “un subterfugio que simplemente autoriza el ajuste de los planes según la tabla de factores, pero permitiendo el alza del plan base, lo que hace que los planes se mantengan en el mismo precio y hace que el fallo no se cumpla”.

“La Corte Suprema con su silencio dice: ‘Háganse cargo’. Y acá parece que el único que se hace cargo es el del gobierno”, añadió Said.

En paralelo, y consecuencialmente, se desarrolla un mercado de seguros. Pero “es importante que se legisle, es importante que estos seguros complementarios no se conviertan en las nuevas isapres: que no se generen problemas de cobertura ni de fiscalización. Recordemos que estos seguros de salud hoy no son fiscalizados por la Superintendencia de Isapres, sino por la Comisión para Mercados Financieros. Es importante que un tipo de seguros relacionados con la salud sea fiscalizado por una regulación de salud”.

¿Puede destrabarse la discusión? Said respondió:

“Es bien difícil que se destrabe: la pelota lleva 20 años trancada. Durante décadas la clase política hizo oídos sordos a la crisis. En algún momento, la Corte Suprema tuvo que decir que se hicieran cargo, porque no es sustentable un sistema que está funcionando básicamente por los pacientes luchando contra su seguro. Es un sistema basado en la litigación. Para que funcione, requiere legitimidad social. Empezaron a fallar las isapres, no solo los mecanismos de pago, sino que empezó a carecer de legitimidad social. Va a ser muy difícil lograr un acuerdo; no me extrañaría que en seis meses se pida una prórroga. Cada vez que se prorrogue, lo que se hace es poner un voto en un seguro único a la mala, donde no avanzamos a un Fonasa más moderno, independiente del ciclo político, que tenga un directorio similar al Banco Central, que ofrezca garantías de cumplimiento, no solo a enfermedades GES, sino a otras; avanzamos a un Fonasa que crece por inercia donde ahora avanzamos a seguros complementarios. Si no legislamos, avanzamos a un seguro único, pero no por decisión o reforma estructural, sino al que caemos por accidente”.