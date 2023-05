Subsecretario de Justicia confirma investigación por condiciones de reclusos en cárcel de Angol

Este sábado, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, viajó hasta la cárcel de Angol, en la región del Biobío, donde participó de la entrega de elementos de seguridad para funcionarios de Gendarmería. Como contexto, está la toma de gendarmes como rehenes el domingo 7 de mayo, día de la elección de consejeros constitucionales.

En el interior del penal, el subsecretario hizo entrega de cascos, chalecos antibalas y elementos disuasivos, entre otros. Luego, habló con autoridades locales, a quienes les planteó que se investigará si los elementos encontrados en los últimos días están permitidos o no: por lo pronto, adelantó que, hasta esta fecha, no ha encontrado ninguna justificación.

“Lo que no puede ocurrir al interior de esos módulos es que se cometan delitos o que eventualmente se ponga en peligro la integridad física de las personas. Si esos módulos están mal utilizados, es algo que tendremos que revisar”, dijo Gajardo.

El viernes pasado, funcionarios de gendarmerías dieron cuenta que durante un operativo en la cárcel de Angol se encontraron elementos prohibidos, como chicha artesanal, celulares y cuchillos. Además, hallaron un “diván tántrico”, lo que se suma a otro descubrimiento hecho semanas atrás, cuando se requisó una piscina que los comuneros usaban para recibir a sus hijos. Todos elementos impropios de la unidad.

Por su parte, el delegado presidencial, José Montalva, detalló que la persecución no será solo de los delitos cometidos en el exterior del penal, sino también las irregularidades y delitos cometidos en contra de gendarmes: “En el caso de delincuentes, criminales y orgánicas que operen en la región, se aplicará la ley con toda la fuerza que entrega el derecho; se aplicará el rigor en el caso de que no se justifique o que haya personas que entregan fuera de normativa algún tipo de privilegio a algún interno, porque eso sería no garantizar el derecho que tenemos todos de igualdad ante la ley”.

Con todo, la investigación de quién autorizó la entrega de estos elementos sigue su curso, pues se conoció que hubo una resolución emanada durante la administración de expresidente Sebastián Piñera que modificó el Convenio 169 sobre la conflictividad de presos mapuche en las cárceles. Es ese el antecedentes que se maneja.