Consejo Constitucional y hegemonía de Partido Republicano: Abogado Javier Couso plantea que el panorama se pone “cuesta arriba”

En el Ciudadano ADN analizamos la elección de los miembros del Consejo Constitucional junto al abogado constitucionalista Javier Couso.

“Yo creo que estaba bastante instalado que la derecha podía llegar, en su conjunto, a los tres quintos. Pero solo un partido, y uno que hace muy poco hizo campaña diciendo que no creía en la necesidad de una nueva constitución, pone un manto de dudas razonables”, comenzó diciendo el abogado constitucionalista.

Acto seguido, el experto comentó que “si surgiera un liderazgo al interior de los republicano que quisiera hacer algo que tomara cuenta que casi un 40% de los chilenos votaron ‘Apruebo’ a un proyecto que ellos consideraban malo, uno podría imaginarse un liderazgo que estuviera dispuesto a hacer lo que no ocurrió en la Convención: sentarse a negociar una constitución donde quepan todos”.

La necesidad de acuerdos en el Consejo Constitucional

“La historia reciente hace pensar que va a ser difícil que ello ocurra. Pensemos que la derecha tradicional quedó muy disminuida respecto a Republicanos y eso va a llevarla, probablemente, a endurecer su discurso. Tanto en el Congreso, como en el Consejo Constitucional”, expuso.

En esa misma línea, el abogado Javier Couso planteó que es complicado que ocurra el panorama ideal para una Constitución de mínimos, a menos que se surjan ciertas figuras de liderazgo, como en otros países.

“Mandela lo hizo. Teniendo mayoría para haber impuesto una Constitución, incorporó a una minoría blanca y logró hacer una Constitución que convocó a todo el país. En el caso de Colombia, Gaviria que era de centro derecha, enfrentó una Asamblea Constituyente muy variada, no había hegemonías”, dijo.

Respecto a este punto, Couso planteó que, en el caso chileno, la cosa se pone “cuesta arriba”. “Cómo decía, siempre existe la posibilidad teóricamente de un liderazgo que es capaz de mirar más allá del corto y mediano plazo”, agregó.

Un análisis con perspectiva

El diario El País se refirió al resultado de las pasadas elecciones diciendo que “el Partido Republicano que nunca quiso cambiar el texto, logra el 35,8% de los votos en la asamblea encargada de reformar la Carta Magna”.

En cuanto a aquello, el abogado constitucionalista reflexionó que si bien un 35% apoyó al Partido Republicano, “hay un 65% del electorado que no lo apoyaba”.

“Más allá de los calificativos, que no son útiles, el apego a la forma jurídica que Kast ha manifestado, no son las de Bolsonaro, por ejemplo. Bolsonaro es un hombre que cuando pierde una elección, él la cuestiona y no va a la toma de poder de su adversario”, explicó.

De la mano de lo anterior, Couso expuso que “Kast tiene un récord distinto”. “Es en el sentido tributario una derecha que siempre ha estado apegada a la forma jurídica constitucional. En ese sentido, no es extremo, pero para nuestro contexto, es claramente una derecha más radical y ortodoxa que la tradicional”, añadió.