Alihuen Antileo y las aspiraciones en el nuevo consejo constitucional: “El reconocimiento constitucional es el principal objetivo”

Alihuen Antileo Navarrete, ex fundador y ex vocero de la CAM, conversó con La Prueba de ADN sobre la composición del nuevo consejo constitucional y los desafíos que vienen a futuro.

El licenciado en Ciencias Jurídicas y también vocero y presidente de la Plataforma Política Mapuche (PPM) en Santiago, es el único consejero electo proveniente de pueblos indígenas. Esto marca nuevamente la pauta en relación a los escaños y presencia de este grupo.

Según indicó, para esta ocasión, las expectativas “son más moderadas que en la primera convención. En la primera convención teníamos 17 escaños y había un ambiente de efervescencia social”.

“Hoy hay solo un escaño en indígena, tampoco hay una efervescencia social y tampoco hay disposición hacia atender las demandas de los pueblos indígenas”, añadió, indicando un escenario distinto.

“En ese sentido, nuestras demandas van a ser aquellas que generen consensos transversales”, agregó. Además, detalló que se aspirará a que sean aprobados “a lo menos, cuatro o cinco contenidos o artículos que nos interesa plasmar”.

La consideración de los indígenas

Un punto que analizó Antilleo es la consideración que se tiene de los pueblos originarios, esto considerando tanto la perspectiva desde la ciudadanía, así como también el espacio otorgado por las autoridades.

De manera concreta, en relación a las elecciones del domingo, 7 de mayo, señaló que “es una cifra que hay que mirarla objetivamente. Pero también hay que entender que los escaños reservados se aplican por primera vez en la historia de Chile en los últimos dos años solamente”.

Por otra parte, apuntó que “hay serias deficiencias de parte de la institucionalidad, básicamente del Servicio Electoral, que no hizo una campaña adecuada desde el punto de vista de la información, para publicitar esta papelera verde”.

Propuesta de los pueblos

En lo que respecta al nuevo consejo constitucional, Alihuen Antileo enfatizó que “el reconocimiento constitucional es el principal objetivo al que hay que apunta hoy en día, debido a que no hay piso político para plantearse objetivos mayores”.

“Es una demanda desde hace más de 30 años en el movimiento indígena. Tiene un asidero histórico y transversal. También hay distintas fuerzas políticas que han manifestado su disposición para aprobar una norma de este estilo”, complementó.

De igual manera, el consejero puntualizó que se difiere en “qué tipo de reconocimiento; uno formal simbólico, o uno real que implique mayores grados de participación social y política”.

Sin espacio para la plurinacionalidad

Otro de los temas claves, que se viene arrastrando desde la convención anterior, tiene que ver con plantear un Estado plurinacional. Sin embargo, el invitado reconoce que esto no es viable ahora.

“Definitivamente eso no lo vamos a plantear. No hay piso político para la plurinacionalidad. Y no está dentro de los bordes constitucionales (…) sería una propuesta inviable que sería desechada por el comité de admisibilidad”, sostuvo.

Frente a esto, señaló que “no nos vamos a plantear objetivos hipotéticos. Esta es la situación y en función de esta situación vamos a avanzar de forma realista y pragmática“.