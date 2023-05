Excarabinera que vende contenido erótico denunció acoso de efectivos policiales: los encaró

Victoria de los Ángeles, la excarabinera que vende contenido erótico por Arsmate, hizo una serie denuncia debido al acoso de efectivos policiales.

Resulta que la joven hizo público, hace algunas semanas, que dejó la institución para estudiar y también obtener ingresos a través de Arsmate.

Un hecho del que habló con el sitio Nosotras13, donde indicó que “mi contenido es para adultos, a veces sola y a veces acompañada. Lo disfruto, para mí, no es una actuación, simplemente comparto mi lado íntimo, que todos tenemos, solo que yo lo comparto y lo monetizo; me va bastante bien”.

Y agregó que “hay que tener actitud para pararse frente a las personas y decir ‘si, yo lo hago y me dedico a esto y no acepto críticas, no me importa lo que diga la gente’. Siempre con la frente en alto, no estoy haciendo nada malo, no estoy cometiendo ningún delito ni haciendo daño a nadie”.

La denuncia de excarabinera

Sin embargo, no todos pensarían así. Y por eso, la exfuncionaria decidió revelar lo que habría ocurrido nada menos que con un par de funcionarios que comenzaron a acosarla debido a esto.

“El 27 de abril en horas de la tarde me llamaron de un número particular, desconocido, hablé con una mujer, con un hombre y era para puro molestar, pero resulta que estas aplicaciones que ven de quién es el número decía cuadrante tanto y una comuna y yo… esto está raro”, dijo en sus historias.

“Efectivamente, era uno de ellos, así que adivinen quién vino con su reclamo”, contó, revelando que “la verdad es que paja, porque yo buena onda con todos los polis, pero eso de molestarme con mi número particular no lo voy a aguantar, para mí es fácil cambiar mi número, pero ahora ustedes van a tener que andar dando explicaciones”.

Y añadió que “es muy estúpido, se les olvida que yo soy de allá, sé muy bien cómo encontrar gente”, dejando claro que, pese a ser excarabinera no aguantaría esa clase de acoso.