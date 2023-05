Raúl Torrealba asegura que dejó el municipio sin deudas y que “el dinero de Vitacura está en Vitacura”

En el marco de la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por fraude al fisco y malversación de fondos públicos, el exedil aseguró que jamás utilizó el cargo en el municipio para enriquecerse y que los dineros en efectivo eran para “eventos” para las empresas ‘Vita’.

Recordemos que en la indagatoria administrativa se logró comprobar la circulación de dinero en efectivo desde las corporaciones ‘Vita’ a la oficina de Torrealba, quien ordenaba que le depositara montos en sus cuentas bancarias. En ese entonces, Contraloría reveló que el mismo alcalde instruía que entre las labores de su conductor estuvieran estos trámites financieros.

Por su parte, el exjefe comunal aseguró que “jamás me valí de mi cargo para enriquecerme“. Asimismo, respecto del dinero en efectivo que solicitó de los programas Vita, “quiero aclarar que efectivamente recibí dinero en efectivo de Antonia (Larraín), el que le solicité, pero tenía por objeto hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y en los que, habitualmente, participaba como alcalde”, consigna Emol.

“Jamás me valí del cargo para enriquecerme”

“En relación a las imputaciones de distintos hechos que se hacen a mi respecto (y a otras personas) en esta causa, a continuación me referiré a cada una de ellas, dejando desde ya en claro que en mis más de 25 años como alcalde de la comuna de Vitacura, jamás me valí del cargo para enriquecerme y que muchas de las noticias que han aparecido en la prensa no tienen ningún sustento en la realidad, ni tampoco en los antecedentes que se han recopilado en esta investigación”, agregó.

Asimismo, el exalcalde de Vitacura afirmó que “siempre fui muy cuidadoso en el manejo de dineros municipales, al punto que jamás tuve un reproche de la Contraloría General de la República. Dejé la municipalidad sin ninguna deuda. El dinero de Vitacura está en Vitacura“.

También explicó que cuando llegó al municipio los organismos comunitarios (privados) Vita ya existían y que se trataban de Organizaciones Comunitarias Funcionales (OCF) las que requerían del apoyo municipal, tal como las juntas de vecinos.

“En relación a lo que Antonia Larraín ha indicado y en un porcentaje importante coincidente con lo que Domingo Prieto ha declarado, referido a que le di una instrucción o le comenté que ella recibía mensualmente una suma de $5 millones de parte de Domingo Prieto o César Silva, o Arnaldo Cañas, señalo que no es cierto aquello“, indicó.

“Nunca di esa instrucción”

En esa línea, el exedil reveló que “nunca di esa instrucción, puntualizó, ni tengo recuerdo de haber recibido de ella esa suma de dinero. Tampoco lo recibí de Domingo Prieto. A los señores Silva y Cañas no los conozco. A su consulta de por qué ellos refieren lo anterior, señalo que lo ignoro, pues como lo demostraremos junto a mis abogados, y espero poder acompañar pronto a la investigación, todos los dineros habidos en mis cuentas bancarias tienen un origen legítimo y una explicación“.

En relación a las cifras de dinero que recibía, Torrealba los justificó asegurando que eran para actividades en las empresas ‘Vita’. “No recuerdo cómo se definía el monto que me entregaba, eso dependía de la actividad de que se tratara. Por ejemplo en el mes de septiembre era más más dinero que en junio. En algunos casos debe haber sido $1 millón, en otras más en otras menos. Ese dinero lo guardaba en un cajón de mi escritorio en efectivo y lo llevaba cuando había alguna actividad. Por ejemplo en la semana de la chilenidad, Chile Lindo, para navidad, se requería de más dinero”, explicó.

Según el exjefe comunal, también “se usaron dineros de Vitadeportes para imprevistos que surgieron en razón de la emergencia sanitaria. En ese momento, se necesitó más flujo de dinero que lo habitual”. Y habla de temas cotidianos como “traslados de personas a reuniones”. “Las necesidades de la pandemia en un principio eran muy urgentes“, apuntó.

Sus cuentas de banco

Al abordar los movimientos bancarios que investiga la fiscalía, Torrealba dijo que “durante los pasados 10 años usé principalmente una cuenta de Banco Santander y una cuenta en el Banco de Chile. También usé una cuenta en el Banco Scotiabank y otra en el Banco Itaú“.

Finalmente, aseguró que “la información que existe en la carpeta de investigación es solo parcial y en algunos casos inexacta. Solo a modo de ejemplo, en las cartolas se indica que depósitos altos (provenientes de ventas de inmuebles) fueron realizados en efectivo, eso no fue así y es fácilmente acreditable, al revisar los comprobantes de depósitos”.