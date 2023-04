“No me puedo hacer responsable de algo que yo no hice”: Martín Pradenas rompe su derecho a guardar silencio

Luego de tres años en la cárcel, Martín Pradenas decidió hablar en la segunda jornada del juicio en su contra en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.

El único acusado por la muerte de Antonia Barra, y al que además se le atribuyen cinco delitos de abuso sexual y dos violaciones, optó así por romper su derecho a guardar silencio.

Y lo hizo a través de una declaración que emitió, donde descartó haber atacado sexualmente a la joven, que se quitó la vida tras denunciarlo por abuso sexual y violación el año 2019.

“Acá se ha dicho de todo, que yo la amenacé. Por eso estoy acá, para aclarar las cosas son mentiras. Se dijo que la había drogado, que era una manada de personas”, comenzó diciendo ante la expectación de los presentes, en un texto recogido por 24 horas.

Pradenas y su relato

Así, el imputado señaló que “llevo 3 años preso por algo que no hice” y que “me acusaban de violarla cuando estuvimos a vista y paciencia de todas las personas”.

Y agregó que “le dije (…) tengo mi hija, mi trabajo, esto no es una acusación simple. Insistió en que no se acordaba, que la había cagado, que Rodrigo (el pololo de la víctima) se había enterado. Solo le dije que debíamos hacernos cargo de nuestro acto responsablemente y terminamos la conversación tranquilamente”.

Junto a esto, manifestó que quedó en shock cuando supo de la muerte de Antonia. “Creo que tenía la vida por delante, pero no me puedo hacer responsable de algo que yo no hice. Jamás le hice daño, jamás le falté el respeto. Jamás la insulté, jamás la amenacé”, indicó.

🔴 AHORA Acusado Martín Pradenas prestó declaración en el inicio del segundo juicio oral en su contra por 5 delitos de abuso sexual y 2 de violación. @FISCALIA_IX pide penas que suman 40 años de presidio pic.twitter.com/ldjhmjtU7z — Fiscalía Araucanía (@FISCALIA_IX) April 25, 2023

“Si tomó esa decisión fue porque había cosas que no podía resolver, pero para mí también ha sido triste todo esto (…) Todos ya vimos cómo fue esto. Un período difícil, pero ese era el punto que quería enfrentar de frente como lo he hecho ante todo”, añadió.

Junto a esto, en un audio publicado por Cooperativa, también se le escucha decir como ha sobrellevado su tiempo en presidio. “¿En qué me he apoyado para pasar por todo esto? Ha sido mi familia, poder seguir cerca de mi hija… La familia, las personas que me quieren, creen en lo que yo les estoy diciendo, y mi mamá, mis hermanas -justamente las mujeres de mi casa- son mi pilar fundamental, junto con mis padres, mis hermanos, pero principalmente mi hija”, dijo.

De esta forma, Martín Pradenas decidió sacar la voz, mientras la Fiscalía pide 40 años de presidio por los delitos que se le imputan.