“Menos mal el cajón estaba cerrado”: Hermana de lanza internacional fallecido rechaza operativo policial ante funeral de alto riesgo

Este lunes se concretó un funeral de alto riesgo en Pedro Aguirre Cerda, el cual obligó a suspender las clases en cuatro colegios de la comuna.

Tabita Gallardo, hermana de Moisés Gallardo, lanza internacional que murió en Roma, se refirió a esta situación, donde criticó el operativo implementado durante este velorio.

“Lamentablemente, esto se prestó para los fuegos artificiales, pero díganme ustedes, esto vulnera los derechos de los vecinos, ¿Y los derechos de velar a una persona tirándole el carro lanzaaguas al cajón? Menos mal el cajón estaba cerrado, pero si este se abría, la persona está embalsamada, y se cae y se quiebra, ¿A quién le reclamamos?”, señaló.

“Hemos hablado con el capitán de la 11a comisaría, ningún problema. Los niños ayer estaban tranquilos. Sí, esto se ve porque los fuegos artificiales. Pero acá quieren hacer zona roja, pero lamentablemente para el alcalde esta población no es zona roja“, aseguró.

Asimismo, Tabita Gallardo descartó que durante estos días se hayan percutado disparos durante la realización del velorio, y también indicó desconocer de dónde provienen los fuegos artificiales.

“Fueron fuegos artificiales, que ni siquiera nosotros sabíamos que los prendió, porque si nosotros habríamos sabido que los prendió, nosotros decimos ‘hey, para'”, sostuvo.

Por otro lado, denunció graves daños en su domicilio producto de la acción de personal policial. “¿Quién a mí me dice que era correcto que entraran a mi casa con un carro lanzaagua, con gas pimienta, a destruir mi casa?“, expresó.

Finalmente, la hermana del lanza internacional criticó la suspensión de clases en la comuna, emplazando directamente al alcalde. “Una medida extremadamente ridícula, porque aquí no hay balazos el día de la mañana, no hay balazos en la tarde, eso es lo que quiere el alcalde, está enojado porque quiere hacer zona roja en este lugar, y esta población no es zona roja“, cerró.