Luego de que el Presidente Gabriel Boric anunciara en cadena nacional la Estrategia Nacional del Litio, donde abordó el desarrollo de la industria minera para aquel producto, el multimillonario Elon Musk abordó el tema.

El dueño de los automóviles eléctricos Tesla utilizó su cuenta de Twitter, de la que también es dueño, para responder un mensaje sobre la nueva política que abordará nuestro país.

La cuenta “Unusual Whales” escribió que “Chile nacionalizará la industria del litio del país, el segundo mayor productor a nivel mundial de un metal esencial en las baterías de vehículos eléctricos, para impulsar su economía y proteger su medioambiente”.

A esto, el magnate contestó que “El mineral de litio es muy común en toda la Tierra. Lo que importa es la capacidad de refinación”.

Lithium ore is very common throughout Earth. What matters is refining capacity.

— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023