Alcalde de Pudahuel y el plan “Calles sin Violencia”: “Una de las principales preocupaciones es el control de armas”

En el Ciudadano ADN conversamos con Ítalo Bravo, alcalde de Pudahuel, sobre el nuevo plan “Calles sin Violencia”, enfocado a 46 zonas del país, en donde 22 son de la región Metropolitana.

La iniciativa se activará este mes de abril en la zona centro, mientras que en el resto de Chile comenzará a partir de mayo. “Estamos contentos. Comunicamos esto a nuestros vecinos y vecinas como una buena noticia”, comentó al inicio de la conversación el alcalde Bravo.

“Nosotros creemos que a pesar de que sabemos que hay críticas y que siempre las habrá, hay que comenzar a actuar. La seguridad a nuestra manera de entenderla, tiene muchas formas”, dijo.

¿Quién tiene responsabilidad en la seguridad?

De acuerdo al alcalde de Pudahuel, respecto al tema de seguridad territorial, hay que plantearse hasta dónde llegarían los municipios.

“Nosotros somos de la política de entender que somos colaboradores en el tema de la seguridad. Que estamos a cargo de lo que tiene que ver con el trabajo comunitario, social, preventivo”, expuso.

Pese a lo anterior, el jefe comunal comentó que “el combate del delito, y la fuerza necesaria para combatir el narcotráfico, intervenir en la zona donde hay bandas que siembran el terror en algunas comunidades nuestras, es tarea del Estado”.

“Es tarea del Ministerio del Interior, las policías. Por eso digo que es una discusión que hay que definir. El Municipio de Pudahuel puede tener muchas atribuciones, pero si no tiene los recursos, si no tiene el personal, no va a poder cumplir con esas atribuciones”, añadió.

El desamparo de la gente

El alcalde Bravo dijo que “la sensación que tienen los vecinos es que, ante la comisión de delitos, cuando escuchan un tiroteo, por ejemplo, es un desamparo”.

“Nosotros creemos que ahí es donde los municipios no vamos a poder resolver nunca esa demanda. Se debe actuar con fuerza, de parte del Estado, interviniendo a quiénes cometen los delitos”, opinó.

Acto seguido, la autoridad señaló que “una de las principales preocupaciones es el control de armas, es urgente”.

“A veces los vecinos saben quiénes son, saben dónde están, pero hay un Estado que funciona lento, que no se intercomunica bajo las labores de las policías y las fiscalías”, señaló.

Un debate sobre el uso de fuerza policial

Por otra parte, el jefe comunal aprovechó de realizar algunas críticas al actuar de las policías.

“Yo paso por afuera de un colegio de enseñanza media y veo carros blindados, policías de control de orden público altamente equipados. Pero en nuestros barrios, la comunidad llama a Carabineros y ellos tienen un carro para ir a resolver ese operativo y después quedan imposibilitados de ir a otro”, dijo.

“Dispongamos las fuerzas donde corresponde. Yo creo que esa es la demanda mayor”, apuntó.