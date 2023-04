Fiscal de La Araucanía se muestra en desacuerdo con la Asociación de Fiscales y apunta al criterio de los persecutores frente a “Instructivo Valencia”

“Ese instructivo no limita el buen criterio que entiendo tienen los todos los fiscales adjuntos del país“, con estas palabras el fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se mostró en desacuerdo en ADN Hoy con parte de la carta que la Asociación de Fiscales envió al líder del Ministerio Público, Ángel Valencia, pidiendo suspender la aplicación del llamado “Criterio Valencia”.

En la misiva, la asociación gremial pide que se suspenda el instructivo hasta que se garantice la presencia de funcionarios del Registro Civil en los Tribunales de Garantía.

Al respecto, el persecutor indicó que “me parece que hay que tener claro cuál es la labor del Ministerio Público, tenemos que imputar personas por la comision de hechos constitutivos de delitos, y para realizar esa labor basica tenemos que tener certeza de quien es la persona que está siendo imputada”.

Sin embargo, apuntó que “lo que hace el instructivo del Fiscal Nacional es recordar, hacer presente, que hay que verificar la identidad de las personas, el Registro Civil presenta algunas dificultades, tiene algunos invoncenientes, pero eso lo tiene que resolver el Registro Civil, ante la constatación de dificultades, si hay problemas, no me puedo paralizar frente a los problemas, tengo que tratar de buscar las soluciones, para eso estamos ejerciendo los cargos públicos, para solucionar los problemas y no solamente para diagniosticarlos o paralizarnos frente a una situación que puede parecer dificultosa”.

En ese sentido, Roberto Garrido puntualizó que la suplantación de identidad o la falta de identidad de algunos imputados es “un problema transversal que no solamente afecta a los migrantes, también a los nacionales. Hay gente que no ha renovado su cédula de identidad. Lo que tenemos que saber es quién es esa persona, no podemos hacer imputaciones sin saber la identidad“.

Por esto, finalizó diciendo que “me parece que la instrucción (del Fiscal Nacional) es de sentido común, pretende poner atención sobre esos aspectos, y sin perjuicio de los errores que se van a presentar, el llamado es a buscar soluciones a esos problemas y no poner más problemas”.