Alcaldesa Irací Hassler anuncia querella contra tasadores tras fallida adquisición de la Clínica Sierra Bella

La alcaldesa de la comuna de Santiago, Irací Hassler, anunció durante esta jornada que presentarán acciones legales en contra de tres tasadores, en el marco de la fallida adquisición de la Clínica Sierra Bella.

En detalle, la querella irá dirigida contra Mylena Cárcamo, Patricio Gajardo y María José Sepúlveda.

“Hemos decidido emprender acciones legales contra los tasadores, porque nos parece fundamental que puedan responder en los organismos que correspondan”, señaló.

“El municipio contrató a tres personas profesionales, expertos tasadores, para que pudieran entregar su trabajo, el que finalmente fue cuestionado por Contraloría, y requiere, por tanto, acciones legales para llevar adelante este proceso”, agregó.

Asimismo, informó que pidió las renuncias del director jurídico y del secretario de planificación comunal del municipio de Santiago.

“Nos parece fundamental que todas las responsabilidades sean asumidas, y eso implica iniciar los sumarios administrativos correspondientes, acciones legales contra los tasadores, y también hacer valer responsabilidades políticas y técnicas por este proceso”, sostuvo la jefa comunal.

En esa línea, Irací Hassler declaró que se ofició al conservador de Bienes Raíces, al notario, y a la Corte de Apelaciones.

Emplazamientos de la oposición

Hassler también se refirió a los emplazamientos desde la oposición, quienes la acusan de “notable abandono de deberes”, además de analizar opciones para solicitar renuncias al interior del municipio o su destitución.

Al respecto, la alcaldesa indicó que “no hay ningún fundamento para aquello“.

“Lamentamos el oportunismo político de la derecha, que ha estado presente no solo en este, sino que en distintos momentos de nuestra administración. Esta no es la primera vez que instala estos temas, como cuando inventaron que yo había dado instrucción de no aplicar normativa vigente“, aseguró.