“No confundamos a todos los migrantes con delincuentes”: el llamado del Presidente Boric en medio de la crisis de seguridad

El Presidente Gabriel Boric comentó sobre los “Criterios de Valencia”, una instrucción del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para solicitar la prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados que sean detenidos. También se refirió a la propuesta de reglas para el uso de la fuerza por parte de policías y militares, una iniciativa que ya ha recibido críticas de la oposición a la luz de los recientes ataques contra policías.

Al ser consultado sobre los “Criterios de Valencia”, el Presidente afirmó que “Chile tiene el derecho y el deber de saber quién se encuentra en su territorio. Por lo tanto, de eso no tenemos ninguna duda. Se debe identificar a las personas que han ingresado ilegalmente al país, y estamos trabajando firmemente en eso”.

El Mandatario enfatizó que “la migración en sí no es un delito. Tengamos mucho cuidado con esto porque sabemos dónde comienza, pero no dónde termina. No confundamos a todos los migrantes con delincuentes. Creo que es importante decir que, aunque pueda ser impopular, a veces“.

Sobre la propuesta de reglas para el uso de la fuerza policial y militar, el Presidente dijo que “es necesario, y la policía nos lo ha pedido. Es importante que tengan reglas claras. Si no tenemos reglas claras, puede haber ser una pérdida de control desde la perspectiva del poder civil, y la propia policía no quiere eso. No creemos una falsa dicotomía”.

Reglas del uso de la fuerza

Agregó que “ya estamos legislando sobre las reglas del uso de la fuerza, y eso es bueno para todos, saber cuáles son las reglas claras para proceder. Pero no solo eso, una de las tareas más urgentes que le asigné al Director de la PDI y el Director General de Carabineros fue actualizar los protocolos de actuación policial contra la delincuencia, esto porque los cuerpos policiales necesitan tener mayor seguridad, lo que requiere mejorar su formación, equipamiento, dotación, vehículos y blindaje”.

Finalmente, instó a todos los sectores políticos a sumarse a los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana, afirmando que “estamos haciendo cosas que hace mucho tiempo no se hacían. Por eso invito a todos, a todos los sectores políticos, a sumarse a esta cruzada y no tratar de aprovecharlo. Porque cada pelea, cada ataque, cada insulto que hacemos unos contra otros es, en última instancia, un debilitamiento del estado“.