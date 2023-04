“Que sufran como yo estoy sufriendo”: el desgarrador relato de la madre de la joven de 17 años que murió de un infarto tras asalto a su casa

A eso de la 01.00 de este martes, un grupo de seis encapuchados, portando armas de fuego y cortantes, entraron a robar a una casa en calle La Plata, villa Primavera, en la comuna de Recoleta. Producto del ilícito, una joven de 17 años falleció de un paro cardiorrespiratorio.

El comisario Mauricio Camousseight, de la Policía de Investigaciones (PDI), contó que “el grupo familiar fue reducido en distintas habitaciones. Sustrajeron computadores, teléfonos celulares y dinero en efectivo”.

“Una niña inocente…”

Tras el fatal hecho, la madre de la joven víctima, Evelyn, conversó con los medios y entregó un desgarrador relato de los hechos.

“Lo único que le pido a toda la gente que vive cerca de acá, es que nos ayuden a buscar a los miserables que le hicieron esto a mi hija. Mi hija era una niña chica, murió del corazón, tenía problemas al corazón”, expuso la mamá de la joven de 17 años.

“Le pedimos de mil formas (a los asaltantes) que por favor se fueran, que no teníamos nada más, no usamos oro (…) mi hija estaba mal, me amaron del cuello, me tiraron los brazos, las piernas para atrás, delante de mi hija enferma del corazón, no tuvieron compasión ni de eso estos desgraciados”, agregó.

“No entiendo como un cabro joven puede prestarse para venir a matar a una casa, a una niña inocente”, continuó la madre de la víctima.

“No me interesa seguir viviendo”

En ese sentido, Evelyn relató que los sujetos que ingresaron a su hogar “fueron violentos” e incluso, “tiraron al suelo” a su hija. “Después de tanto rogarles, solo uno de ellos dijo ‘dejen a la niña’, pero ella ya estaba demasiado alterada, estaba blanca, y al caminar la niña se empezó a desmayar y no dio más”, puntualizó la mujer.

“Así como 19 millones de chilenos se unieron para buscar (a los asesinos) de un carabinero, lo mismo pido para mi hija, que es una niña inocente, que no había vivido nada, que no le hizo daño a nadie en este mundo”, complementó la madre.

Consultada por alguna sospecha respecto a quiénes son los responsables de este asalto que provocó la muerte de esta adolescente de 17 años, Evelyn dijo: “Si supiera quien es, lo iría a matar en este mismo instante, no me importa mi vida, se llevaron a mi hija pequeña, la única razón de mi vida y se la acaban de llevar”.

“No me interesa seguir viviendo, si quieren venir a matarme, que vengan, me da lo mismo ¿Saben lo que quiero? es matarlos, que sufran como yo estoy sufriendo como madre, yo sufro en este momento y nadie entiende”, cerró la mujer.