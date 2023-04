Gobierno ingresa proyecto de ley que actualiza las Reglas del Uso de la Fuerza

En medio del auge de la violencia en contra de las policías, el Gobierno presentó un proyecto de ley para actualizar las Reglas del Uso de la Fuerza que deben ser seguidas por los uniformados al hacer frente a situaciones violentas.

El proyecto de ley se creó a partir de un protocolo de acuerdo firmado durante la tramitación de la reforma constitucional para la protección de la Infraestructura Crítica en la Comisión Mixta de la Cámara de Diputadas y Diputados en 2022.

La propuesta busca actualizar los estándares del uso de la fuerza vigentes en nuestro país, incorporando recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de DD. HH.

Según el proyecto, el propósito de esta iniciativa es establecer normas para el uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como también de las Fuerzas Armadas en casos excepcionales en los que se les pida que protejan el orden público.

Además, la ley regulará los protocolos, lineamientos, instrucciones y cualquier otro instrumento que regule el uso de la fuerza en el mantenimiento del orden público y la seguridad interior.

¿Qué dice la propuesta del Gobierno?

La propuesta del gobierno, presentada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, establece que antes de recurrir al uso de armas de fuego, los agentes deben intentar utilizar medios no violentos. El uso de la fuerza y armas de fuego solo se podrán utilizar si los medios menos lesivos no son efectivos o no garantizan el logro del objetivo legítimo.

“Este principio exige que, en la circunstancia particular, no exista otra alternativa razonable que no sea el uso de la fuerza, la que deberá cesar una vez logrado el objetivo o cuando este no pueda lograrse”, dicta el texto del Gobierno.

Las Reglas del Uso de la Fuerza establecerán deberes para las policías, incluyendo identificación y advertencia antes de actuar, reducción de daños y lesiones, prestación de auxilio y reporte de los hechos.

La propuesta también establece diferentes grados de resistencia o agresión: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa, y agresión activa potencialmente letal.