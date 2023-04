Matthei responde a ministra Tohá por seguridad: “No pueden enfrentar este problema porque no tienen a nadie comunicando la urgencia del tema”

Este domingo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respondió a los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto a la seguridad en el país.

En el programa Mesa Central, la jefa comunal señaló que “la ministra del Interior diciendo que (esto) no es tan grave, lo que está comunicando el Gobierno es ‘no se preocupen niñitos, no es tan grave’, pero lo que están sintiendo los chilenos es que es gravísimo“.

“Por eso este Gobierno no puede enfrentar este problema, porque no tiene a nadie que esté comunicando la gravedad y la urgencia del tema, y que además esté haciendo algo al respecto”, aseguró.

En esa misma línea, Evelyn Matthei apuntó a que “si el Gobierno no lo hace, van a surgir todo tipo de propuestas, y la gente en su desesperación nos pueden llevar a cualquier otra cosa“.

“No le corresponde”

En ello, la jefa comunal se refirió a la frase de la ministra, quien para La Tercera declaró que “No tenemos -en general- incremento de los delitos. Lo que tenemos es un agravamiento de los delitos violentos”.

Al respecto, Matthei hizo hincapié en que “a la ministra Tohá no le corresponde estar diciendo si hoy los niveles de delincuencia es mayor, menor o más bajo. No, háganse cargo. Esto no aguanta más tiempo”.

Por ello, también expresó que “la desesperación es que acá cualquier empieza hacer lo que puede, y muchas veces lo que pueden son medidas contraproducentes“.

Pese a esto último, la alcaldesa de Providencia dijo que “con las leyes no basta. Se requieren medidas administrativas, medidas operativas y esas no se están tomando“.

Finalmente, Evelyn Matthei aprovechó la instancia para emplazar al Servicio de Impuestos Internos. “También hay que seguir la ruta de la plata. ¿En qué está el SII? A los pequeños negocios los persiguen por cualquier cosa, pero acá hay gente que se está comprando autos de alta gama y nadie sabe de dónde están sacando la plata“, cerró.