En el responso fúnebre de Daniel Palma, carabinero que murió tras ser baleado en la cabeza durante la semana en el centro de Santiago, el general director de la institución, Ricardo Yáñez, se despidió del funcionario.

“No hemos tenido un tiempo para poder sanarnos de la pérdida de Álex y Rita y unos miserables, unos cobardes, que ya no saben donde más esconderse, se movilizaban con armas de fuego y dispararon sin miramientos contra un hombre que representa la línea que separa la delincuencia de la paz”, dijo Yáñez.

“Somos una institución que es permanente del Estado. Somos obedientes y no deliberantes (…) Y sí, me molesta que haya personas que insinúen que no entendemos la tremenda responsabilidad que significa tener la potestad del uso legítimo de la fuerza que el Estado nos ha conferido para proteger a nuestros compatriotas y cuidar nuestra democracia (…) Por favor, les pido respeto por quienes tenemos esta delicada y compleja misión”, sostuvo el general Yáñez.

En la instancia, el general director de Carabineros también agradeció el apoyo que ha recibido la familia de Daniel Palma y la institución.

“Agradezco a todas las personas que han abrazado a un carabinero en estos difíciles momentos. Nada es más significativo para nosotros que el reconocimiento de la comunidad a la que nos debemos“, indicó Yáñez.

También tuvo palabras para los asesinos de Palma. “Sabemos quienes son. No traten de seguir escondiéndose porque no es solo Carabineros quién está detrás de ustedes. Son 19 millones de chilenos que esperan su detención”.

“No sigan escondiéndose, pero sí teman. Teman, porque los vamos a detener y no encontrarán el golpe más fuerte que el peso de la ley sobre ustedes”, agregó el general director de Carabineros.

Ascenso extraordinario

Para finalizar su discurso, Ricardo Yáñez anunció que el cabo Daniel Palma será subido de rango.

“Por su heroica acción, por su compromiso, vocación y entrega por la patria, es que como un reconocimiento póstumo, he dispuesto de un ascenso extraordinario al grado de Suboficial mayor de Carabineros. Y no solo eso, sino que la 4.ª Comisaría de Santiago, esa unidad que se ha rodeado del cariño y de apoyo de la comunidad por la que diste tu vida (…) en los próximos días será la 4.ª comisaría. Suboficial Mayor Daniel Palma Yáñez.