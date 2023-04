Mediante las redes sociales, usuarios del Banco Estado denunciaron problemas a nivel nacional con su sistema, y por ende, en sus plataformas.

En detalle, acusan problemas para ingresar a la web de la entidad financiera, además de no poder hacer ningún tipo de movimiento mediante su aplicación móvil.

Es más, desde Ovalle reportaron el cierre de una sucursal producto de una caída del sistema. “En Ovalle oficina cerrada por estar sin sistema a las 11:00 horas”, indicaron.

De momento, desde el Banco Estado no se han referido a esta situación.

Noticia en desarrollo…

AHORA Se cayó plataforma nacional del Banco Estado, no funcionan cajeros automáticos ni cajas vecinas También se cayó sistema del Banco de Chile y sistema transbak. Trate de no utilizar sistemas tecnológicos

@BancoEstado hoy compré un pasaje y se hizo el cargo pero no me funcionó la compra del pasaje, no llego ni siquiera el correo de confirmación pero igual se hizo el descuento de mi dinero, alguna solución??

