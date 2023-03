Alcaldesa Pizarro y demolición de “casas narco”: “Comparto la motivación del alcalde Carter, pero no sé si esto impacta en el bolsillo de los narcotraficantes”

La seguridad y el enfrentamiento a la delincuencia y al crimen organizado aparece como el tema más importante a resolver para la ciudadanía, según las últimas encuestas.

Esta arista social tomó mayor relevancia en los últimos días tras la muerte de dos carabineros en menos de 15 días, lo que a su vez agilizó a discusión por estos temas en el Congreso.

Sobre esto conversó con ADN Hoy la alcaldesa de la comuna de La Pintana, Claudio Pizarro, quien señaló que la escalada de la delincuencia “no nació hace un par de año, esto viene en escalada desde el 2010“.

“Por lo tanto, hoy día más que nunca hace falta prestarle atención a estos temas, porque antes no lo hicimos”, afirmó.

En esa línea, la jefa comunal sostuvo que en el año 2018 “participé en la mesa de seguridad convocada por el expresidente Piñera, donde se firmó un acuerdo nacional por la seguridad, y muchos de esos acuerdos hoy no están implementados“.

Por ello, Pizarro indicó que “es importante la mano dura, apoyar y reforzar a nuestros Carabineros, entregarle presupuesto. Carabineros tiene fuerzas especiales, como el GOPE, que están preparados para atacar bandas como las que tenemos en nuestras poblaciones, por lo tanto, Carabineros no deben enfrentar a estas bandas con su vestimenta normal, deben estar super protegidos”.

Asimismo, hizo un llamado de atención “al oficialismo y a la oposición a ponerse de acuerdo. Tenemos un solo enemigo en común, el crimen organizado, y a este enemigo en común hay que enfrentarlos unidos“.

Demolición de “casas narco”

En otra arista, la alcaldesa Claudia Pizarro se refirió a la demolición de las denominadas “casas narco“, la cual ha sido impulsada por su par de La Florida, Rodolfo Carter, y que se ha replicado en otras comunas.

Al respecto, la máxima autoridad de La Pintana expresó que “yo he dicho que comparto la motivación y el objetivo del alcalde Carter, de golpear al narco donde más le duele, que es en el bolsillo. Pero lo que no sé es si lo que está haciendo, al demoler las ampliaciones irregulares, impacte en el bolsillo de los narcotraficantes, porque no viven en ellas o no están a su nombre”.

Además, dijo que “toda la gestión que hace (Carter) es una gestión pública, porque involucra recursos públicos, y como tal, debe ser evaluada. Él ha dicho que es una señal, y todos han comentado que es una señal. Pero para que una señal se transforme en una buena política pública, la demolición debe ser más que una señal, porque implica gastos”

“Antes de asumirlo como una política pública, debe ser evaluada, para que otros municipios pudieran tomarla. Las responsabilidades penales son individuales, por lo que se debe buscar, capturar y castigar a los delincuentes, y no a todo su entorno”, añadió Claudia Pizarro sobre la demolición de “casas narco”.

En ello, la jefa comunal señaló que “en el barrio alto también hay delincuentes muy peligrosos, y nunca he visto tanquetas como pasó en nuestras poblaciones durante la dictadura”.

“El narco grande no vive en poblaciones, en Chicureo, en las parcelas, en el sur, y con suerte, viven los soldados en las poblaciones”, aseguró.

La Pintana

En otro tema, pero siempre ligado a la seguridad, Pizarro abordó su labor como alcaldesa, y cómo ha debido hacer sacrificios en su lucha contra la delincuencia. “Después de asumir en el cargo, no sabía que ser alcaldesa me traería costos tan altos para la vida personal”, partió relatando.

“Desde octubre de 2017 tengo protección policial permanente, porque paso un riesgo permanente enfrentando a estos delincuentes”, reveló.

Asimismo, la alcaldesa detalló que “han penetrado balas en mi oficina, a centímetros estuvieron de apuñalarme hace unos años, han sido muchas cosas”.

“Nos pusimos a retirar rucos cuando nadie lo hacía, y hoy se retiran rucos en otras partes también. Fuimos a buscar a los niños excluidos del sistema escolar, cuando nadie lo hacía, y hoy el Ministerio de Educación está llevando adelante esta política como una política nacional”, sostuvo.

“Atacamos las mafias que botan basura cuando nadie lo hacía, y hoy hay una conciencia nacional de que existe un negocio oscuro detrás de eso”, agregó.

En esa línea, Pizarro aseveró que “fuimos nosotros, la alcaldesa de La Pintana, los que denunciamos que el narcotráfico estaba metido en algunos municipios“.

Finalmente, la autoridad de La Pintana criticó los indultos presidenciales, declarando que “espero que en la nueva Constitución, que abolirá la de 1980, se elimine la facultad de los indultos a los presidentes“.